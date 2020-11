Opinión 01-11-2020

Primero de Noviembre





La presentí antes de verla emerger de su inexistencia. Con tibio e insinuante soplo acaricio mi cuello, agregando suave e incitante mordisqueo en mis oídos. Cubría su poética desnudez, la transparencia de su provocador vestido de una mínima pieza. La sensualidad de su caminar destacaban las bellas líneas cual escultural esfinge.

Tan admirable seductora, me cegaba absorbiendo mis sentidos, para luego relajarse y permitir que continuase deleitándome con su alucinante presencia.

Recorrí con calma cada centímetro de su endiosado cuerpo. Toqué con mi contemplación la deleitosa suavidad de sus muslos, cuya cima se ocultaba bajo el carnal pantaloncillo canela, que se acoplaba a la perfección disolviéndose en su piel.

Su cintura de esmerado cincelar, la enmarcaba en plenitud al bruñido marfil de sus senos, que se me antojaban ser, el paradisiaco oasis, reservado solo para los seres eternos.

Ella, se acercó favoreciéndome con una celestial diabólica sonrisa, en la que destacaba la perlada pulcritud de sus dientes.

El provocador fucsia de sus sensuales labios, me incitaban a disfrutar el excitante hechizo, de tan tenebroso resplandor.

Sobre excitado por tan lujuriosa visión, fui poseído por deleitosas vibraciones, que dislocaban y volvían a articular cada uno de mis órganos, hasta extraerme la última gota de sudor, en el más tormentoso e intenso de los placeres. Mordía hasta sangrar sus tormentosos labios, complaciéndose, seducida, en el pernicioso efecto que nos producía esta relación.

Calmada, ya complacido nuestro celo, pisando sobre las aún tibias pecaminosas cenizas del placer, se alzó frente a mí, y lentamente fue retornando al cubil del eterno e incógnito infinito.

Alzamos nuestras manos en señal de despedida, fue diluyéndose en su inexistente presencia, bajo la amenazante mirada que Lucifer descargaba sobre mí.

En ecos de ultratumba, en medio del lastimero crujir de osarios, escuché su adiós: Te espero por siempre y para siempre. Eternamente tuya.



(Oscar Mellado Nora mbuena)