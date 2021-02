Deporte 18-02-2021

PRIMOS GRIMALT INICIAN GIRA INTERNACIONAL EN CARRERA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS



*Acompañados por su entrenador, Paulo Roberto Moreira Da Costa, los campeones panamericanos de vóleibol-playas comienzan un concentrado en Brasil, antes de partir a Qatar y países bajos con el objetivo de lograr pasajes a Tokio 2021.



Esteban y Marco Grimalt inician la etapa más importante de la gran meta.

Partieron a Brasil para someterse a una intensa preparación de 2 semanas, previo a una gira deportiva en donde intentarán lograr los pasajes a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.

Los campeones panamericanos de vóleibol-playas, viajaron junto a su head coach Paulo Roberto Moreira Da Costa, destino Joäo Pessoa, Brasil, con el objetivo de aclimatarse a las altas temperaturas de ese país, similar a las que encontrarán después en Qatar.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, señaló “estamos muy expectantes de la participación de nuestros hijos ilustres de Linares en los campeonatos internacionales agendados para el presente 2021 que les permita clasificar a Tokio. Ellos han hecho un gran esfuerzo para mantenerse en la mejor condición física en este tiempo de pandemia y llegar en óptimas condiciones a estos torneos que son selectivos a los Juegos Olímpicos, no queda más que desearles mucho éxito”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En Qatar, los deportistas nacionales competirán en el Torneo Internacional de las “4 estrellas”, programado para el 7 de marzo y en donde intentarán sumar puntaje para estar presentes en la cita planetaria de los cinco anillos.



15 PAREJAS IRÁN A TOKIO

Las probabilidades de clasificar, son altas.

Sobre lo que vivirán este año, el medallista panamericano Marco Grimalt explicó “tenemos una intensa agenda de marzo a junio. Participaremos en el circuito mundial que va hacer puntuable para el ránking olímpico. Vamos a jugar alrededor de siete torneos, en los cuales vamos a tratar de mantenernos entre los 15 mejores del mundo que es la cantidad de parejas que van a clasificar de forma directa a los Juegos Olímpicos. Ese es nuestro objetivo. Estamos con mucha confianza, pasando por un muy buen momento y queremos llegar a competir en nuestros segundos Juegos”.

2020 fue un año duro por la pandemia del Covid-19.

Tras un confinamiento de 4 meses, sin poder entrenar en la arena que es lo ideal, la situación actual es distinta, precisó Marco Grimalt “las sensaciones que tuvimos después de regresar al deporte competitivo, después de estar cerca de 4 meses en cuarentena, sin poder hacer entrenamientos en arena, enfocándonos más que nada en la parte física, fueron especiales. Hicimos un viaje de dos meses a Europa para retomar lo que estábamos acostumbrados que era entrenar y competir. Fue muy provechoso. Le sacamos el jugo a esa experiencia. El objetivo fue ese. Volver a sentirnos deportistas de alto rendimiento. Retomamos el contacto con la arena y el balón y de esa forma, aprovechamos esa ganancia física que habíamos tenido durante el período de cuarentena”.

Más adelante, el voleibolista reconoció que se han tenido que adaptar rápidamente a las circunstancias.

La pandemia no nos dejará tan fácilmente, expuso “va hacer difícil hacer deporte y convivir con el Covid-19. Va hacer una nueva realidad, a la cual vamos a tener que acostumbrados. Seguramente este año va a seguir siendo igual, en especial estos meses que iniciamos una gira por Brasil, Qatar y Holanda. Con controles previos de PCR antes de los viajes y de los torneos que tendremos que jugar en los diferentes países. Nos acostumbramos a eso. Hicimos alrededor de 11 PCR en dos meses que estuvimos en Europa. Es la única forma de cuidarnos como deportistas y cuidar al entorno de los torneos que han sido tomados como mucho profesionalismo. Por lo menos, en esta nueva realidad mientras más exista seguridad en el tema de los test, el aislamiento, quedarnos en hoteles donde sabemos con qué gente nos estamos juntando que fue algo que pasó ahora, en donde solo habían deportistas, es mucho mejor. Volvió la NBA, el fútbol con las copas internacionales, etc. así que es la nueva realidad que vamos a a tenerlos deportistas para este año. Todo será mejor para rendir de buena forma”.

La agenda de los primos Esteban y Marco Grimalt, considera además, su presencia en el Torneo King of The Courth de Holanda, con la mente puesta en Tokio 2021.