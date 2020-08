Deporte 05-08-2020

Primos Grimalt podrían disputar en Linares el ranking olímpico



Durante la cuarentena, Marco y Esteban Grimalt, campeones panamericanos de vóleibol-playas han entrenado en recintos particulares con el sueño puesto en Tokio 2021.

En una parcela de los padres de Marco Grimalt, entrenaron durante varias semanas los campeones panamericanos de vóleibol-playas.

Hoy lo hacen en Santiago.

Han tenido sesiones con psicólogo, clases de yoga y entrenamientos de carácter técnico, aunque “el trabajo con balón en arena es irreemplazable”, comentó Marco.

La idea de traer a Linares a los primos Marco y Esteban, crece, explicó la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “existe la posibilidad de que a fines del presente año, ellos estén en su ciudad natal jugando un Campeonato que les dé puntaje que necesitan para su ranking. Estamos monitoreando el comportamiento de la pandemia, si es que este torneo se puede traer a Linares. Tenemos muchas esperanzas en que nuestros campeones panamericanos se trasladen a la región y se sientan en casa”, dijo la autoridad del deporte regional.

Aunque en el calendario anual figuran circuitos en Europa y Estados Unidos, no hay seguridad de que los deportistas maulinos participen, debido al cierre de fronteras.

Para Marco Grimalt, esta cuarentena no ha sido fácil sobrellevar, por cuanto se las han tenido que ingeniar para realizar sus entrenamientos “la mayor dificultad que hemos vivido es que tengamos cerrado los recintos, sobre todo las canchas de arena. Ha sido el mayor problema. La parte física la hemos logrado, entrenando con regularidad. Armamos un gimnasio en la casa de mis padres en la ciudad de San Felipe y ahora en Santiago, con el retorno de las actividades lo hemos hecho de forma regular. En arena, estamos realizando entrenamientos de manera más progresiva y respetando los protocolos que son bien estrictos, pero la motivación en alto”, sostuvo.

Por su parte, Esteban, recalcó que “muchos de nuestros colegas en Europa ya están volviendo y retomando los entrenamientos con protocolos bien estrictos; cantidad de deportistas; uso de implementos personales; manteniendo siempre distancia. Otros países no, y algunos ya están jugando torneos y con una normalidad casi al 100 por ciento. Hay distintas realidades”.

Sobre la posibilidad de jugar pronto en Linares y sentir el cariño de sus coterráneos, Marco Grimalt reveló es altamente probable “el torneo que se va a realizar en Linares en diciembre, que es la final sudamericana, para nosotros es muy importante, debido a que entrega puntuación para el ránking olímpico. No nos da una clasificación directa, pero de sacar un buen resultado, nos deja en un muy bien pie para el ranking, pensando en una clasificación directa a los Juegos Olímpicos. Es el objetivo principal de este año. Queremos jugarlo a como dé lugar, si se dan las condiciones de salud, pero están todas las fichas tiradas para que en ese torneo, saquemos un buen resultado y quedar cerca de la clasificación olímpica”.

De no poder realizar partidos en el exterior, los primos Grimalt analizan la opción de concentrarse en Chile, en un lugar cerrado que cuente con arena, indispensable para ponerse en ritmo de competencia.

Respecto a cómo ha evolucionado esta disciplina deportiva, Marco expresó que ha ido en franco aumento “el desarrollo que ha tenido el volei-playas en Chile, ha sido progresivo. Los últimos años nosotros hemos obtenido mejores resultados y eso ha sido también visibilidad para este deporte que no es tan masivo. Se están desarrollando escuelas formativas en distintas partes de Chile. Se están realizando torneos de distintas categorías y las mismas selecciones ya están siendo integradas por más deportistas en categorías de base y en categorías adultas, también, mujeres y hombres. Ha habido un desarrollo, aunque falta aún mucho por crecer, sobre todo por tener más recintos deportivos para poder practicar este deporte. Hay que aprovechar los kilómetros de arena que tiene Chile y de esa forma sacar nuevos deportistas”, comentó.

Durante este tiempo de pandemia, los campeones panamericanos de Lima han participado en cápsulas de enseñanza del vóleibol-playas a través de Tv Educa.

Ahí enseñan a lanzar, saltar, atrapar, remachar, etc. en clases virtuales dirigidas a niños y niñas entre 8 y 12 años de edad.

Una forma entretenida de llevar el deporte al hogar.