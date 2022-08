Nacional 14-08-2022

Principal agrupación de fonderos se retiró de las fondas del Parque O Higgins





La principal agrupación de fonderos decidió retirarse del retorno de las Fiestas Patrias al Parque O Higgins, acusando falta de transparencia y un cobro excesivo por ocupar los tradicionales terrenos donde se posicionan durante las festividades.

Según consignó El Mercurio, el excesivo valor por los espacios llevaría a los comerciantes a no tener ganancias.

"Decidimos no postular con nuestra agrupación", informó Wilson Solar, miembro de Fonderos Unidos, agrupación que asegura sumar alrededor del 80 por ciento de los puestos habilitados para el evento.

"Llevamos muchos años, yo llevo 23 años, y hay otros que llevan 20, 25, 30. El que menos lleva participa como hace 10 años; entonces, sabemos que esta vez no nos conviene", agregó el representante.

El gremio de fonderos acusa "irregularidades" y cláusulas "abusivas" que, según Solar, "es como una ley mordaza. Nos están agregando un seguro y una garantía que antes no había, que debería pagar la productora o la Cordesan (Corporacióin para el Desarrollo de Santiago) porque ellos dan el servicio".

"En estos tiempos no estamos para estar botando plata, y no se dan las condiciones; ni aunque nos den gratis el terreno llegamos. Nosotros nos quedamos con contactos y ahora sabemos que el municipio está desesperado, llamando a fonderos del sur y del norte para ver si pueden venir a ocupar esos terrenos", agregó.