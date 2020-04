Priorizan estrategia de complejización de camas asistenciales para enfrentar Covid-19

Crónica 24-04-2020

El director del Servicio de Salud Maule, Dr. Luis Jaime, informó que ya no será necesaria la habilitación del ex Hospital Italiano, esto luego de que, en conjunto con el Ministerio de Salud, se estableciera como prioridad la estrategia de complejizar camas asistenciales para enfrentar los nuevos casos de Covid-19 que existan en el Maule.

En relación a esto, el director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime explicó que “Esta medida se ha adoptado, debido a que el escenario epidemiológico indica que se requerirán más camas críticas en nuestra red asistencial para la atención de pacientes, los cuales necesitarán más soporte clínico en el tratamiento de su enfermedad. Es por ello, que la habilitación del ex Hospital Italiano ya no será necesaria, debido a que este recinto sólo habría albergado camas básicas y medias, pero no camas críticas que es lo que se necesita en este nuevo escenario”.

En la oportunidad, el Dr. Luis Jaime, agradeció la disposición y voluntad del Rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas “Deseo agradecer públicamente el apoyo y el aporte que está realizando la Universidad de Talca personalizado en su rector Álvaro Rojas. Quiero señalar que mantendremos esta comunicación directa con la Universidad que nos sigue aportando, y lo seguirá haciendo mientras dure la pandemia”.

Del mismo modo, señaló que se está realizando las gestiones para utilizar la ex Clínica del Maule “Dada la necesidad de hacer más complejas las camas, es decir, incorporándoles ventilación mecánica y más soporte de personal para el tratamiento, se ha decidido utilizar la ex Clínica del Maule para estos efectos. Nuestro departamento de Recursos Físicos elaboró un informe detallado de las condiciones en que se encuentra este recinto y tras conversaciones del Intendente con el síndico de la clínica, esperamos tener prontamente noticias positivas”.

El Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, reafirmó que de acuerdo a estudio de especialistas del área de salud y la necesidad de complejizar camas, se optó por destinar los recursos “Especialistas del área de salud han orientado que la mayor necesidad en base a la experiencia internacional son las camas críticas y que la función que iba a cumplir el ex Hospital italiano no era en función de estas camas, sino que complementar camas que la red hospitalaria tiene, habiendo disponibles más de 800 camas. Es por esto, que los recursos se van a destinar para la implementación y consolidación de camas críticas que son tan necesarias para el combate del Covid -19”.