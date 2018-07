Opinión 18-07-2018

Privatización del borde costero ¡otro gran negocio!

El borde costero, un bien nacional de uso público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas, unos 6 millones de hectáreas corresponden a la zona sur-austral del país. Esta franja se extiende desde Arica a Tierra del Fuego y contempla todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos del mar chileno, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables.

Es precisamente la superficie del territorio sur-austral del país, la que ahora se pretende privatizar. Ello, a partir de la combinación de una iniciativa legal ingresada a tramitación en julio de 2012 por el presidente Sebastián Piñera (en su primer mandato) y del plan de licitación de terrenos fiscales que presentó el Ministerio de Bienes Nacionales en diciembre de 2012. El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) durante todo este proceso de privatización en curso.

En grueso, la iniciativa ingresada por Piñera en julio de 2012 –y que hoy es retomada– apuntó al traspaso de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales. En concreto, este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta.

En las regiones australes, la mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Sólo una de estas propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de “concesión”: el Ventisquero Yelcho.

La iniciativa del presidente Piñera del año 2012 se ha retomado en esta nueva administración, sin que se altere una coma del objetivo mayor pretendido por el verdadero cerebro detrás de esta operación: la Cámara Chilena de la Construcción.

¿Qué se señala en ese documento? Entre otras cosas, que la visión que existe sobre el borde costero como una zona propiedad de todos los chilenos ha inhibido el desarrollo de ese territorio.

“La visión histórica que ha predominado en nuestro país, es una que plantea al borde costero como un territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero.

Es, al menos, curioso que la visión expresada por la CChC en 2010 en el texto “Hacia un nuevo borde costero para Chile”, coincida plenamente y en varios acápites con el proyecto de ley que Sebastián Piñera envió en 2012 al Congreso.

Es precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado.

Bajo este trasfondo, podemos interpretar las verdaderas intenciones que persigue esta privatización del borde costero:

¿Quiénes son los que manejan el mercado?

Algunos grupos económicos de país, los que a nombre del desarrollo han defraudado al país, como los casos Penta, SQM, colusión del Confort, de las cadenas farmacéuticas, imposición de redacción de proyectos de ley a parlamentarios como la Ley de Pesca, financiamiento irregular de la política, etc., han acumulado grandes riquezas, más allá de las posibilidades reales en procedimientos económicos normales. No fue magia que ellos llegaran donde están, armaron la fiesta bajo el gobierno de Pinochet, ellos desregularon todo y ganaron un montón de plata y ahora quieren adueñarse de todo Chile. Lo que viene ahora es un gran negocio, no es más que un gran negocio a vista y paciencia de todas las instituciones fundamentales del país. No han tenido un plan económico que realmente favorezca a mejorar las pensiones del país, a dar oportunidad y asegurar educación gratuita a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra patria, a tener un plan de construcción de viviendas sociales, a mejorar la salud y construcción de hospitales públicos, a una política ambiental que proteja el medio ambiente, sistemas ecológicos. Asegurar una producción de energía no contaminante, a asegurar el agua a todos los habitantes y considerarla un derecho humano su consumo y un uso armónico y comunitario de las aguas de sus ríos, defensa de los glaciares, parques nacionales terrestres y marítimo, a respirar un aire libre de contaminación, etc.



Un desarrollo económico que no soluciona los males sociales, alteraciones sicológicas por quiebres familiares, acoso laboral y abusos sexuales, inseguridad, vicios sociales, etc., que sólo piensa en adueñarse de grandes extensiones del territorio nacional.

Pero sus equipos económicos, como diría un productor de televisión “sus comités creativos”, ante la realidad del cambio climático, sus ojos los ponen en el sur de Chile que asegura agua dulce y prístina y un clima moderado para afrontar esta era de calentamiento global, para transformarlo en un gran negocio, un enorme negocio, aduciendo esos parajes considerado un bien nacional de uso público en transformarlos en propiedad privada, asegurando a los grupos de empresarios, los de siempre, un nuevo bien financiero para transar en el mercado.

Y así asegurarse, con los bienes y riquezas del país, un tremendo negocio, aunque ya empezó nuestro actual presidente a comprar grandes extensiones de terreno en la Isla de Chiloé, para después venderlas a buen precio cuando la emergencia climática en el resto del mundo se presente y empiecen las demandas por tierras y lugares que aseguren la vida y agua dulce de estos nuevos inmigrantes climáticos adinerados a desmedro de la inmensa mayoría de nosotros los chilenos que sufriremos las consecuencias de este cambio, la disminución de los causes de los ríos y del norte chico, de la zona central y desertificación de grandes zonas haciendo improductivas e invivibles por grandes agrupaciones humanas.

A vista y paciencia de los chilenos, se está gestando este negocio ¡Este tremendo negocio”.

Hago a siguiente pregunta que me gustaría que se respondiera desde el punto de vista moral, y no desde el punto de vista “que se está creando trabajo”, porque esa es una mera excusa para sus ambiciones y destrucción del medio ambiente para amasar sus fortunas. ¿Por qué ese afán de apoderarse de todo el territorio nacional, sus recursos naturales, sus bellezas escénicas, para amasar sus grandes, grandes fortunas, donde moralmente no tienen cabida en la modesta forma de cómo vivimos el resto de los chilenos?

¿Debemos esperar, hasta que se presente el problema?



(Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista)