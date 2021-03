Política 16-03-2021

PRO hace fuerte crítica al servicio electoral por disminución de recursos para campañas políticas



El presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, emplazó ayer al Servicio Electoral, luego que el organismo no reconociera la fusión de la colectividad con el Partido País, y de esta manera, lo considerara como un partido nuevo, lo que significó la disminución en la entrega de financiamiento para campañas políticas afectando los montos que se les asignaron para las elecciones del 10 y 11 de abril.

“El Servel, en su prepotencia al interpretar la ley, afecta la democracia. Porque no nos permite acceder a un financiamiento que es un derecho, y eso, hace menos competitiva la elección”, dijo categórico el economista, recalcando que la actuación del Servicio “deja a los partidos nuevos y emergentes amarrados de manos, mientras los grandes partidos, los de siempre, cuentan con millones de recursos para hacer sus campañas”, indicó.

Recalcó que “eso me preocupa, veo a un Servicio Electoral más preocupado de poner problemas a los Partidos que de promover el sistema de partidos, base de la democracia. El Servel ha estado al debe en esta elección, no ha estado a la altura al demorar sus respuestas en la aprobación de candidatos, en los criterios usados para aprobar o rechazar candidaturas”.

Por último, enfatizó que “el camino más fácil era sumarse al populismo con un camino antipartidos que daña la democracia y al parecer, este organismo prefiere guiarse por los trending topic de twitter que por el rol que debe tener en una democracia”.