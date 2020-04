Opinión 16-04-2020

Proactividad en tiempos de COVID-19







Actualmente, la sociedad se encuentra en una época de características muy particulares. Ante una situación que ha cambiado, de forma inesperada, la vida de cada individuo, el sentimiento de desorientación se encuentra a flor de piel pues, la planificación de la agenda laboral, familiar y personal, se ha tenido que replantear de manera forzosa.

La historia de la humanidad siempre ha traído consigo ejemplos en los cuales, el ser humano, bajo circunstancias de gran adversidad, ha logrado mantener la serenidad necesaria para enfocarse en aquellas cosas que resultan ser de aporte personal y colectivo. Uno de estos personajes fue Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, quién estuvo recluido en un campo de concentración durante la 2da. Guerra Mundial. Fue por medio de tan dura experiencia que descubrió la premisa que fundamenta este escrito:

“Entre el estímulo y respuesta, hay un espacio. En ese espacio descansa nuestra capacidad de elegir una respuesta. Es en esa respuesta en donde se asientan nuestra libertad y nuestro crecimiento”

Por ello, es un hecho que, como seres limitados, no podemos controlar las circunstancias que nos rodean. Sin embargo, nuestra respuesta ante las situaciones representa la base misma de nuestra libertad, incluso, me atrevo a decir, representa la esencia de aquello que nos conforman como seres humanos.

La aerodinámica otorga un buen ejemplo para ilustrar lo comentado con anterioridad: El principal impedimento para despegar y mantener el vuelo es la resistencia que produce el viento. Sin embargo, el medio que permite que se produzca el fenómeno del vuelo es el aire en sí mismo, es decir, aunque el aire produce resistencia, esa misma resistencia puede ser utilizada para generar la fuerza que mantiene a un avión de varias toneladas a kilómetros de altura.

Ciertamente, la humanidad no escogió verse inmiscuida en los problemas generados por el COVID-19, pero puede y debe hacer uso de la mayor virtud que le ha sido otorgada: Ser proactivo, indistintamente del contexto, utilizando la resistencia del momento como un recurso para alcanzar nuevas metas.







(Dr. Guillermo Arteaga.

Médico docente, Centro de Simulación Clínica, Universidad Autónoma de Chile)