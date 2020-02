Editorial 13-02-2020

Problemas de la piel en verano

La piel, al ser el órgano más extenso de nuestro cuerpo, es uno de los que se ve mayormente afectado en verano al verse expuesto a un sinnúmero de agentes externos, que van más allá de la radiación. Por esto, es fundamental no olvidar su cuidado en esta temporada.



Los expertos indican que se debe tener especial cuidado con nuestra piel durante el verano ya que, debido a las altas temperaturas.



Estos cuidados deberían convertirse en una rutina diaria, así como aumentar la ingesta de líquidos para mantener la piel -y el cuerpo- hidratados donde en conjunto con cremas hidratantes, se puede ayudar a con la aplicación de geles o cremas after.



No obstante, también debemos conocer otros elementos que afectan la salud de nuestra piel. Las picaduras, los hongos y las quemaduras solares son de los problemas dermatológicos que aumentan su prevalencia en esta época, por lo que los cuidados y la prevención son claves para evitar complicaciones y malos ratos.



El autocuidado aparece nuevamente como un factor determinante, más allá de cualquier elemento que se desee aplicar.



Por último, y si no se previno la ocurrencia de algunos de estos problemas y otros agudos que afectan directamente la piel, se debe recurrir a un dermatólogo quien podrá entregar un tratamiento eficaz, de acuerdo a la evolución de la sintomatología y las características de la dolencia, para evitar que muchas de éstas se vuelvan crónicas y generen mayores problemas para nuestro bienestar.