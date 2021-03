Social 30-03-2021

Problemática del agua Una casa puede perder hasta 170 litros de agua al mes por goteras



¿Sabía usted que si repara las tuberías o las llaves que gotean, puede ahorrar cerca de 170 litros de agua al mes? una cifra no menor, si considera que a nivel nacional el 44% de las causas de los problemas hídricos se relacionan con una deficiente gestión del recurso, en algunos países, incluso, se pueden desperdiciar hasta 681 litros semanales de agua por goteras domésticas, lo que equivale a la cantidad de agua necesaria para lavar más de 300 cargas de ropa.

“De acuerdo con Ulrike Broschek, líder de Escenarios Hídricos 2030 y subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, el 17% se debe al aumento de demanda del agua y el 14% a la contaminación del agua”, comentó el académico de la Escuela en Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad Católica del Maule, José Neira.

Mientras que el solo el 12% de los problemas hídricos se debe a la disminución de la oferta de agua, un 6% al daño ambiental de los ecosistemas hídricos y un 5% al alza de la frecuencia de desastres naturales.

Datos alarmantes que preocupan a los expertos. “El agua es uno de los recursos fundamentales en desarrollo de las actividades humanas, por lo que se hace necesario que exista una discusión sería respecto a la situación en la que se encuentra y que es lo que vamos a hacer para asegurar su disponibilidad en el futuro”, explicó el académico UCM, José Neira.

“Poniéndonos en contexto, si bien el año pasado fue un poco más lluvioso que lo ocurrido en los últimos 10 años, esto no implica que hayamos salido del escenario de escasez hídrica en la que nos encontramos, de hecho, según algunos estudios se prevé que el Balance Hídrico Nacional sea de hasta un 50% en algunas regiones del país en el futuro (2060). Por otra parte, también será un tema constitucional en los próximos años”, acotó.

Según explicó el docente UCM, desde el punto de vista ambiental, se necesita un acceso garantizado por el Estado, que además sea normado para no afectar irreversiblemente el ciclo hidrológico. “Digo esto, porque muchas veces nos quedamos solo con la importancia en el uso humano, pero cuando hablamos de necesidades ambientales debemos pensar en que va mucho más allá de satisfacer nuestras propias necesidades, debemos recordar que nuestras acciones tienen implicancias dentro de los ecosistemas, los que a su vez cumplen servicios ecosistémicos claves para la sobrevivencia humana”, puntualizó.