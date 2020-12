Editorial 18-12-2020

Proceso de descentralización



El mensaje que implementa adecuadamente el proceso de descentralización del país, comenzó a ser analizado por la Sala del Senado, oportunidad en la que se destacó la importancia de precisar algunos aspectos, antes de la llegada de los gobernadores regionales.

La llamada “ley corta” precisará aspectos como la definición de transferencias, las comisiones de servicio y regulará el traspaso de competencias de carácter temporal, entre otros. La Sala inició el debate, el que concluirá con la votación del proyecto, en la próxima sesión ordinaria.



El proyecto se inserta dentro del proceso de descentralización que se está desarrollando en el país, a partir de la entrada en vigencia de las leyes 21.073 y 21.074, que regulan, entre otros aspectos, la elección de gobernadores regionales y fortalecen la regionalización del país, respectivamente.



Durante la implementación de este proceso se detectaron una serie de elementos que no quedaron lo suficientemente claros, motivo por el cual se consideró necesario introducir adecuaciones que hagan plenamente efectivas y eficaces las disposiciones contenidas en las leyes antes señaladas.



En esa línea, en junio del año pasado, se constituyó la Mesa Técnica de Descentralización, la cual sugirió una serie de perfeccionamientos a la legislación vigente, así como las comisiones de servicio, la resolución de controversias, la relación entre los gobiernos regionales con los otros órganos de la Administración del Estado y la unidad de control en materias relacionadas a estructura y organización.



La senadora Luz Ebensperger, encargada de informar sobre la iniciativa ahondó en los objetivos del texto legal y precisó que se escuchó a diferentes autoridades, académicos y representantes de diversas instituciones para la llamada “ley corta”.



Indicó que el proceso de descentralización ha sido valorado, pero "se han detectado nudos críticos, por lo que se formó una mesa técnica transversal para dar solución e indicó que todos los miembros de la Comisión de Gobierno, están llanos a perfeccionar el proyecto y lamentó que los parlamentarios no tuvieron participación en la mesa técnica".



Luego, el senador Francisco Chahuán, lamentó que un proyecto de su autoría, con las mismas características y que fue presentado "con bastante antelación al mensaje, con apoyo transversal, no prosperó" y por ello, llamó al Ejecutivo a reconocer el trabajo parlamentario. “Este es un proyecto que llegó tarde y lo que uno pide es generosidad para enfrentar estos temas”.



El senador Claudio Alvarado, por su parte, aclaró que este es un proyecto que está dentro del contexto de la ley sobre descentralización. “Valoro el trabajo del Ejecutivo en la implementación, donde se identificaron las competencias, se decretaron y a las regiones se les traspasó Fosis, Sercotec y Corfo, y los ministerios de Transporte y de la Vivienda”.