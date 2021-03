Crónica 23-03-2021

Proceso de elecciones: Entregan detalles para los vocales de mesa, vacunación, excusas, plazos y bonificación



La información ya se encuentra disponible en la web del Servel a través de www.elecciones2021.cl



Región del Maule.- El próximo sábado 10 y domingo 11 de abril del 2021 se realizarán las elecciones para escoger a constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, razón por la cual se ha iniciado el proceso de información respecto a la publicación de la nómina de vocales de mesa, vacunación para los mismos y el protocolo sanitario que se aplicara en las fechas señaladas.



A raíz de lo anterior, desde el pasado 20 de marzo, ya se encuentra disponible en la web del Servel la opción para conocer habilitación, local de sufragio y si se está o no señalado como vocal de mesa. Todo lo indicado puede ser revisado solamente con la cédula de identidad del usuario.



Vacunación de vocales



Respecto a la vacunación de vocales designados, ésta inició este lunes 22, los cuales podrán recurrir a cualquier local de vacunación establecido en cada comuna.



Ante la información, el vocero regional de Gobierno, Jorge Guzmán Zepeda, recordó que “el Servel ya publicó la nómina de vocales de mesa donde las personas podrán saber si son o no designados vocales para este proceso. En la página www.servel.cl está esta información y aquellos que sean designados vocales de mesa pueden concurrir a los centros de vacunación que existen en la región para que reciban la vacuna en forma gratuita y voluntaria su inoculación”.



Asimismo, para acreditar su condición, quienes asistan deben estar registrados como vocales en la página oficial del SERVEL, mientras que aquellos delegados o asistentes de la Junta Electoral deberán presentar certificado o credencial que los acredite.



Bonificación

Respecto el pago que recibirán los vocales de mesa, luego de la promulgación de la ley que permite que la votación se haga en dos días, quienes se desempeñen en estos cargos recibirán una bonificación de 60 mil pesos por los dos días.



Motivos de excusa



En caso de que las personas tengan motivos para tener que excusarse de participar como vocal, puede hacerlo desde este lunes 22 hasta el miércoles 24 ante la Junta Electoral que corresponda, información que también podrá encontrar en la web.



Los motivos que por ley permiten excusa son: Tener 60 o más años de edad; desempeñarse como cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales y quienes ejercen en establecimientos ELEAM; mujeres embarazadas; madre o padre de hijos menores de dos años; estar ausente en el país o radicado en una localidad distante más de 300 kilómetros o que no haya comunicaciones expeditas; estar física o mentalmente inhabilitado (debe presentar certificado médico); cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días de votación (se debe acreditar con certificado del director del respectivo establecimiento de salud); tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las Mesas, otras funciones que encomiende la Ley N° 18.700.



El sábado 27 de marzo se publica la nómina de vocales reemplazantes. En esta instancia la ley no contempla excusas. En caso de que la persona no concurra a desempeñar sus funciones será sancionada con una multa a beneficio municipal que va desde 2 a 8 UTM.