Política 25-03-2022

Prochile: Exportaciones no cobre a Estados Unidos experimentaron récord en febrero



A pesar del complejo escenario mundial, de las restricciones que aún persisten y los problemas logísticos que se siguen registrando en los puertos del mundo, las exportaciones chilenas volvieron a mostrar buenos resultados en el mes de febrero.

El hito se produjo en los envíos dirigidos a Estados Unidos, los que marcaron récord siendo el monto mensual más alto a ese destino desde que se tiene registro. En febrero las exportaciones a ese país totalizaron US$ 782 millones, un 14,2% más que a igual período del año anterior, equivalentes a US$ 98 millones adicionales.

“Los productos que explican este mayor aumento son salmón y trucha con US$ 23 millones, tableros de madera con US$ 42 millones, cerezas frescas con US$ 18 millones, carne de ave con US$ 23 millones y litio con US$ 14 millones”, explica la directora internacional de ProChile, Lorena Sánchez”.

Para el mes de febrero las exportaciones totales no cobre acumulan US$ 7.897 millones, lo que representa un 18,5% más que en igual período del año pasado. Solo en el mes de febrero los envíos chilenos no cobre al mundo totalizaron US$ 3.561 millones, creciendo 23,1% con respecto a igual período del año anterior.