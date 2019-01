Nacional 03-01-2019

Productora defendió desastrosa fiesta de Año Nuevo en el Movistar Arena

"Este evento cumplió al pie de la letra y con rigurosidad con todas las exigencias de las autoridades fiscalizadoras", parte indicando el comunicado que apareció publicado por la productora Yellow House en el sitio Unañomas.cl, para explicar los incidentes acontecidos en la desastrosa fiesta de Año Nuevo que se vivió en el Movistar Arena, la madrugada del martes.

De hecho, los responsables detallaron, en un mensaje lleno de faltas de ortografía y errores de redacción, que el evento "fue desarrollado de manera integra, desde las 00:30 hrs (inicio) y hasta las 07:00 de la mañana del dia 01 de enero".

Además, recalcaron que "finalizó de manera tranquila y ordenada, retirándose el público del lugar sin ningún incidente y en el horario hasta el cual fuimos autorizados".

Esto ya que "pese al incidente ocurrido en el sector de las barras al aire libre, esto no afectó el desarrollo total del espectáculo en sí, el que continuo desarrollandose en su total normalidad hasta su finalización".

Aún así, "lamentamos profundamente el que nuestra fiesta de año nuevo se haya visto empañada por el saqueo de un grupo aislado de personas al sector barras", justificando que "nuestro personal de barra se esmeró en dar el mejor y más rápido servicio a todo el público presente en el sector barras, pero pese a esto, una parte menor del público saltó hacia el sector de bodegas de bebestibles, llevándose el producto disponible".

Yellow House indicó que mantuvieron una "actitud de pasividad y calma, evitando generar conflictos" ante los robos que se provocaron en ese sector al aire libre.

LA VENTA DE VASOS SIN AVISO

Otra de las denuncias de los asistentes es que al llegar al recinto, donde les habían prometido bar abierto, se les impuso el requisito de comprar un vaso por tres mil pesos para acceder a los bebestibles.

Sobre esto, Yellow House indicó que esta "es una tendencia que se desarrolla en todos los festivales de música actuales, como Lollapalloza, Cosquin Rock, y que permite entregar el bebestible en un vaso que cumple con las normativas de seguridad, y que es reutilizable".

Explicando que gracias a esta decisión "pasamos de una opción descartable a lo sustentable, reduciendo las toneladas de plastico en el medioambiente".

Pero el reclamo principal del público es que no se avisó que tenían que cobrar el vaso.

Yellow House sostuvo en su texto que el Movistar Arena "tampoco sufrió ningún tipo de daño estructural". Sin embargo, el encargo de comunicaciones del lugar, Mauricio Contreras, indicó a "La Mañana" de Chilevisión este miércoles que la evaluación de daños aún está pendiente.

El texto concluye resaltando que "pese a este incidente, se cumplió con toda la normativa exigida, se cumplió con el desarrollo integro del show y no hubieron personas lastimadas, que es lo más importante de todo para nosotros".