Crónica 07-04-2017

Productores de aceite de oliva dan un salto a la sustentabilidad

Las empresas certificadas que representan el 65% del aceite de oliva producido en Chile se localizan entre las regiones de Atacama y Maule.



Desde que el aceite de oliva chileno recibió en 2005 el reconocimiento de L’Extravergine, la más importante guía de aceites del mundo, la industria ha experimentado un acelerado crecimiento en producción, calidad y en exportaciones. A la larga lista de premios internacionales obtenidos por aceites extra vírgenes nacionales, hoy la industria suma la certificación de la producción sustentable de 16 empresas por parte de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.



Gracias a la implementación de un Acuerdo de Producción Limpia (APL) suscrito en 2013 por la Asociación Nacional de Productores de Aceite de Oliva de Chile -ChileOliva- y el Consejo Nacional de Producción Limpia, hoy las empresas certificadas que representan el 65% del aceite producido en Chile exhiben importantes avances en materia ambiental. Para ello contaron con el apoyo del Ministerio de Salud, SAG y Agencia Chilena de Eficiencia Energética.



De esta manera, ChileOliva y sus empresas asociadas contribuyen a fortalecer el posicionamiento que el aceite de oliva chileno ha logrado en el extranjero, respondiendo a los mercados más exigentes que demandan alimentos de calidad producidos bajo altos estándares de sustentabilidad.



En el período 2013-2015, las mejoras productivas realizadas en el APL arrojaron reducciones del 29% en consumo de agua por kg de aceite, que significan un ahorro promedio anual de $25 millones, y del 7,3% en energía eléctrica con un ahorro de $290 millones para el sector. Además, las empresas disminuyeron en un 36% las emisiones de CO2 equivalente por tonelada de aceite de oliva producida.

Junto con ello las empresas vieron crecer su producción en un 45%, las ventas en un 33% y las exportaciones en toneladas de aceite en un 108%, es decir un 208% de aumento en las exportaciones en MUSD.

Las empresas distinguidas en Producción Limpia están localizadas en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana. O´Higgins y el Maule.



En la ceremonia de certificación realizada en el marco del seminario “Manejo de Residuos y Nuevas Tecnologías en Almazara”, el presidente de ChileOliva, Juan Carlos Fabres, dijo que este tipo de certificaciones es estratégicamente esencial. “En términos de intercambio entre los países va a empezar a ser requisito operar con gente que protege el medio ambiente. Se va a transformar en un impuesto para aquellos que no lo tengan y no podrán competir en igualdad de condiciones, por lo que hay que prepararse”.



El dirigente gremial sostuvo que “puede compensar lo que desgraciadamente sucede en el mundo, en que hay una serie de otros productores bastante inescrupulosos, que ofrecen productos que aparentemente son lo mismo pero no lo son, y tienen ventajas de precios que al final nos cuesta un sacrificio enorme”.



Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Juan Ladrón de Guevara, expresó que en la medida que las empresas integren la variable de la sustentabilidad van a ser menos riesgosas y será clave para abrir nuevas oportunidades de negocio.



"Puede que hoy el mercado no valore estos nuevos atributos del producto, pero hay que mirar en el largo plazo. Todo apunta a que lo que ustedes están haciendo ahora puede ser el factor que los diferencie, esas son las señales que están mostrando los mercados. Como Agencia esperamos promover códigos de sustentabilidad para las empresas y como país poder empezar a mostrarlos afuera”, enfatizó el ejecutivo de Sustentabilidad y Cambio Climático.



EL BOOM DEL ACEITE DE OLIVA



En el 2004 Chile poseía 3.700 hectáreas plantadas, con 20 plantas (almazaras) que producían unas 1.500 toneladas de aceite de oliva Extra Virgen, categoría que generó un alto reconocimiento por la calidad en los primeros cinco años desde que se iniciaron los envíos a mercados internacionales.



En 2006, las plantaciones de olivos ascendían a seis mil hectáreas y actualmente llegan a 25 mil, distribuidas entre la tercera y la séptima región, concentrándose principalmente en la Región del Maule. En el mismo período, la producción de aceite también ha experimentado un alto crecimiento, pasando de dos mil a las 17.500 toneladas.



Según cifras de ChileOlvia, la producción nacional representa el 0,7% de participación a nivel mundial, donde España ocupa el primer lugar con el 42,4%. En 2016, las exportaciones sumaron casi US$47 millones FOB y los principales mercados de destino fueron Estados Unidos, Brasil, Canadá y Colombia.