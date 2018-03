Crónica 07-03-2018

Productores de avellano europeo analizan desafíos del sector para su desarrollo

En un encuentro organizado por Agrichile, en el que participaron más de 200 productores, se destacó el crecimiento que ha experimentado el sector en Chile y se planteó la necesidad de conocer e implementar las mejores prácticas productivas a nivel global para asegurar la competitividad de la producción en los mercados de exportación.

Cerca de 250 personas participaron del tradicional Meeting Anual de Productores de Avellano Europeo, organizado por Frutícola Agrichile, filial agrícola del Grupo Ferrero en Chile.

La instancia, que se realizó en la sede de INACAP de Talca, ofreció un amplio espacio de conversación entre los distintos actores vinculados al cultivo de avellano europeo, donde diferentes expositores abordaron el desarrollo que ha exhibido este mercado en Chile, el contexto global, sus proyecciones y los principales aspectos técnicos.

En este sentido, se destacó la relevancia que está tomando la sustentabilidad en el desarrollo de los cultivos en Chile, especialmente al considerar que nuestro país exporta casi la totalidad de su producción a otros mercados. Al respecto, se abordaron temas tales como el uso de Paraquat en las plantaciones, que por ser Chile un mercado primordialmente exportador, deben acogerse a las normativas internacionales en materia de uso de agroquímicos.

“Chile ha mostrado un buen desarrollo, respecto al cultivo de avellano europeo, sobre todo en los últimos 10 años, cuya producción es exportada casi en su totalidad. Esto ha llevado a que actualmente Chile sea un importante productor a nivel global. Sin embargo, este desarrollo y posición, conlleva a ser cada vez más autoexigentes en las prácticas de producción, implementando tendencias de manera anticipada y mirando siempre qué están haciendo los países que hoy lideran tanto en producción como en consumo”, aseveró Camillo Scocco, gerente general de Agrichile.

En esa línea, expertos como Guillermo Ganoza, consultor en certificación en procesos sustentables en SCS Global, y la académica de la Universidad de Chile, Verónica Díaz, enfatizaron en que efectivamente productos como el Paraquat ya no son aceptados en Estados Unidos y en Europa, misma razón por la que Agrichile decidió hace 4 años no utilizar este producto, como también recomendar su no utilización.

“Estos países ya lo tienen prohibido, y ya está en la lista de producto no permitidos e identificado por varias instituciones certificadoras. Yo recomiendo el no uso de este producto”, aseveró Guillermo Ganoza.

En tanto, Verónica Díaz de la Universidad de Chile indicó que “el Diario Oficial de la Comunidad Económica Europea determina que el Paraquat está prohibido”. Añadió que “si el avellano europeo va a llegar a mercados en que está prohibido, no lo pueden aplicar”, puntualizó.

En referencia al Paraquat, Camillo Scocco recordó que “desde 2014 que Agrichile no utiliza este producto en sus cultivos y hemos establecido que para 2019 sólo compraremos avellanas provenientes de campos libres de Paraquat. Vamos a trabajar junto a todos los productores que lo deseen en esta transición, con el fin de apoyarlos en todo lo que se requiera”.

En 2017 la cosecha de avellano europeo en Chile superó las 20.000 toneladas según las estadísticas de Agrichile, aumentando en cerca de un 25% la producción de la temporada anterior. “Chile es un país que presenta condiciones óptimas para estar entre los líderes mundiales y, además, se caracteriza por tener productores sumamente serios y responsables, así como organismos fiscalizadores de primer nivel. En este sentido, seguir avanzando para ser competitivos y sustentables no representa un desafío particularmente complejo para el sector”, añadió Scocco.