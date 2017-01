Crónica 22-01-2017

Productores de copao tuvieron encuentro de negocios con importantes empresarios gastronómicos

Hace 10 años un grupo de comuneros de la provincia de Limarí comenzaron a trabajar con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) para encontrar alternativas productivas en la zona. Hoy, gran parte de esos productores trabajan el copao comercialmente en la cooperativa “Rumpacoop”, la que está compuesta por 25 personas y que se creó bajo el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión, productivas y comerciales de las comunidades agrícolas asociadas al recurso Copao, para la puesta en valor de su identidad local mediante la inserción de productos gourmet en mercados nicho”, desarrollado por INIA y apoyado por la Fundación para la Innovación Agrícola (FIA).



El programa implicaba capacitar a los productores en la elaboración de alimentos en base a copao y orientarlos comercialmente para que después pudieran ingresar a diferentes mercados del país. Precisamente, representantes de Rumpacoop tuvieron el esperado encuentro con chefs y empresarios de importantes hoteles y restaurantes de Santiago durante una rueda de negocios organizada por INIA y FIA a modo de cierre oficial al proyecto. La cita se llevó a cabo en el Hotel Neruda Express y contó con la presencia de la directora ejecutiva de FIA, María José Etchegaray, y el subdirector nacional de Investigación y Desarrollo de INIA, Iván Matus, entre otras autoridades.



Durante el encuentro, profesionales del área de alimentos de INIA presentaron las propiedades nutricionales del copao y el potencial del fruto para elaborar una serie de alimentos gourmet. Posteriormente, se realizó una rueda de negocios entre los productores y empresarios, quienes pudieron degustar el copao y productos derivados, tales como jugo, bebidas isotónicas y mermelada.



Iván Matus, subdirector nacional de Investigación y Desarrollo de INIA, destacó la actividad y espera que se concreten los acuerdos alcanzados entre comuneros y empresarios asistentes. “Estamos frente a un grupo de pequeños productores que están tratando de generar un emprendimiento apoyados por el INIA, que aporta el conocimiento y la investigación; y también por FIA, que aportó los recursos. Lo otro que quiero destacar es la buena disposición de los chefs de promover nuestros alimentos chilenos, que a veces nos cuesta darnos cuenta de toda la diversidad alimentaria que tenemos”, apuntó Matus.



Por su parte, la directora ejecutiva de FIA, María José Etchegaray, hizo un llamado a valorizar esta especie que es parte de nuestro patrimonio agroalimentario. “Como FIA sabemos lo importante de apoyar a agricultores en todo Chile a través de proyectos, donde sean ellos mismos quienes participen activamente. Aquí vimos cómo se juntó el sector productivo, a través del Comité de Productores del Copao, y representantes de las Comunidades Agrícolas del Limarí, en un trabajo estrecho con INIA. Finalmente, vemos que el copao es una especie que se adapta muy bien a condiciones de escasez hídrica y de suelos, por lo que ofrece una alternativa de diversificación productiva muy interesante”, sostuvo la Directora ejecutiva de FIA.



Asimismo, Eliecer Maluenda, presidente de la cooperativa Rumpacoop se mostró satisfecho y agradecido por el apoyo brindado por ambas instituciones. “La reunión fue muy productiva y esperamos concretar algunas cosas. Me gustó la discusión, las preguntas y los comentarios que se dieron y creo que vamos a dar grandes pasos con los profesionales que están acá. Tenemos la cosecha encima y vamos a darle salida rápida a los productos. Esto nos va a abrir el espacio para llegar a otros empresarios y rubros como restaurantes, hoteles y heladerías, para que se interesen en este fruto que es endémico, único y exclusivo de la cuarta región”, señaló Eliecer Maluenda.



Matías Uhlig es chef ejecutivo del Hotel Hyatt Santiago y quedó maravillado con el copao y los productos exhibidos en la reunión. “Hace tiempo que estoy buscando llegar a frutos locales y a los productores para poder proveerme. El copao lo comparo con la Pitahaya, que tiene un sinfín de propiedades y es resistente a la sequía, pero que no está en Chile. Necesitaba un producto endémico, de temporada, que enriquezca el buffet de nuestro hotel y creo que lo encontré”, afirmó el chef de nacionalidad peruana.



Junto con eso, Uhlig aprovechó de comentar la falta de difusión de frutos endémicos en Chile, sobre todo para uso gastronómico y comercial. “Lo que hace falta es un mayor conocimiento, tanto de proveedores como de clientes e instituciones, para difundir los productos de su país. Sería importante publicar algo histórico. Así como hay libros de insectos o plantas, debería existir uno de productos endémicos chilenos donde puedas ver las especies, sus propiedades y disponibilidad por temporada. Eso motivaría a consumidores y de paso obligaría a proveedores a interiorizarse de lo que hay y así aumentar la oferta”, acotó.



Finalmente, Angélica Salvatierra, investigadora INIA que lideró este proyecto, quedó conforme con los resultados finales y no descarta la realización a futuro de un nuevo programa que ayude a mejorar los productos elaborados en base a copao. “Esto es el cierre de una etapa de trabajo que duró 10 años. Cuando empezamos a trabajar el copao la idea siempre fue generar una alternativa para los productores del secano de la región y creo que se logró el objetivo. Sin embargo, desde el punto de vista que INIA propone aún hay muchas alternativas que explorar y eso significa una posibilidad de proyecto más adelante”, cerró Angélica.



“Rumpacoop” está preparando una serie de productos para entrar al mercado gastronómico nacional, cumpliendo un sueño de sacarle partido a este fruto típico de la región de Coquimbo. El copao es una buena fuente natural de vitamina C y de minerales como magnesio, fósforo y potasio; y además posee un potencial aún no explotado para la preparación de champú, jabones y cosméticos, con opciones de explorar también el mercado de la belleza y estética.