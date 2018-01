Crónica 07-01-2018

Productores de “limón de cerro” mejoran sus huertos gracias a talleres del INIA

Mediante tres módulos prácticos los agricultores repasaron parte de lo aprendido durante el año.

Cómo podar eficientemente un limonero para mejorar su manejo y producción, recomendaciones sobre riego y cómo preparar biopreparados para repeler plagas fueron parte de lo enseñado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi a través de su Oficina Limarí durante el presente año a los más de 40 pequeños agricultores pertenecientes al Grupo de Transferencia Tecnológica GTT citrícola de Punitaqui.



Gracias a las enseñanzas, que se entregaron de manera mensual en reuniones efectuadas entre los agricultores y profesionales de INIA, los productores pudieron mejorar sus huertos y hacer más productiva su actividad.



Luis Leris, encargado de la Oficina Técnica de INIA en Limarí y coordinador de los GTT manifestó que gracias al trabajo en conjunto con los agricultores se ha logrado mejorar la calidad del producto. “Yo diría que poco a poco se han ido estandarizando las producciones en los huertos, hoy estamos en un huerto en plena temporada y se observa lo que buscábamos, el productor acá tiene una buena cantidad de fruta en condición de madurez fisiológica y de cosecha y la idea era un poco eso, en los meses estivales, en el verano, en diciembre hasta marzo abril, poder concentrar las cosechas en esta especie”.



Leris explicó que gracias a los manejos las plantas están respondiendo muy bien y que la tarea que viene ahora es abrir expectativas de mercado para los pequeños agricultores.



María Márquez de El Ajial de Quiles, destacó las actividades del INIA. “Participo desde que se formó, me ha parecido una experiencia muy buena ya que gracias a las enseñanzas pude rejuvenecer mis plantas que ya tienen 30 años, con la poda mi mata rejuveneció y ahora está llena de ramas y de frutos, así que estoy muy contenta con el grupo que formamos”.



Orlando Contreras de El Ajial de Quiles, destacó las charlas. “Ha ayudado bastante, ha sido beneficioso para todo y así vamos aprendiendo muchas cosas que realmente no estaban en nuestros planes, en nuestras cabezas, pero bonito, me gustó y el huerto se va mejorando cada día y uno va sacándole más producción, lo que uno quiere, así que súper lindo, gracias a esto hemos aprendido harto”.



Andrés Chiang, Secretario Regional de Agricultura indicó que la transferencia tecnológica es clave en el aumento de las capacidades productiva de los pequeños agricultores “El cultivo de cítricos en la Región de Coquimbo es un rubro emergente, estamos aumentando la superficie y tienen buenos precios, pero para acceder a esos buenos precios y a buena calidad de producción requieren del conocimiento que entrega el INIA, en aspectos que contribuyen a mejorar la producción”.



El “limón de cerro”



Una de las características del grupo de productores de limones de la zona costera de Punitaqui, pertenecientes al GTT citrícola, es la producción de “limones de cerro”, (como ellos llaman a su producto) que crece entre las montañas y con poca agua debido a la escasez hídrica que afecta a la zona.



Los limones que se cosechan en este sector poseen buen calibre y se posicionan como un producto de calidad. Gracias a las recomendaciones del INIA y a la asociatividad de los mismos productores el limón se puede cosechar en época estival, momento en que alcanza los mejores precios.



Transferencia Tecnológica



En la Provincia de Limarí existen cuatro Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), “Cítrico Costero” de Punitaqui, “Hortalizas” de Monte Patria y Ovalle, “Nogaleros y frutales de bajo requerimiento hídrico” de Río Hurtado y “Nogaleros” de las localidades de El Durazno, Chépica y La Invernada de la comuna de Combarbalá.



Estos grupos están conformados por agricultores, de una zona agroecológica homogénea, con similares orientaciones productivas y condición socioeconómicas, con intereses comunes y que por tanto, desarrollan su acción en un trabajo conjunto hacia los mismos objetivos.



Su actividad principal son las reuniones técnicas mensuales en los predios de los integrantes y se realizan en forma rotativa pasando por todos los predios.