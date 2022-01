Agricultura 13-01-2022

Productores de San Clemente continúan recibiendo ayuda por la sequía

La alcaldesa de San Clemente, Maria Inés Sepúlveda y el Seremi de Agricultura del Maule, Luis Verdejo, se trasladaron hasta el sector de Corralones para entregar la segunda partida de ayuda a los agricultores que no son usuarios de INDAP en el marco de la gestión por la emergencia agrícola. Esta vez se trató de estanques, mangueras y otros insumos para riego así como alimentación para las abejas, de acuerdo a la demanda levantada localmente en el catastro de necesidades para paliar la sequía.

“Sectores como Carrizalillo, Lomillas, son lugares donde escasea el agua y es por eso que hemos seguido ayudando con estos programas. Gracias a la petición de la alcaldesa hoy estamos entregando estos estanques de 5.400 litros que van a ayudar a las personas a dar agua a sus animales, a mantener sus pequeños cultivos y muchas veces a cuidar el agua que usan a diario para la familia también”, explicó el Seremi de Agricultura.

Recordó que entre noviembre y diciembre de 2021 se realizó un primer recorrido por las comunas entregando alimentación para el ganado, y que desde la primera semana de enero, la Seremi está volviendo a las comunas para repartir las demás especies que fueron solicitadas para toda la región. Enfatizó que la gestión de la emergencia busca también que las personas tomen conciencia respeto del cuidado del agua.

“Son mil millones de pesos que vienen desde el gobierno central y que han sido distribuidos por la Seremi en varios artículos como estanques, fertilizantes, motobombas, tuberías, que pueden ayudar a los agricultores a pasar este problema que estamos viendo asentado cada vez más. Así que el llamado es a cuidar el agua porque existen solamente dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella”, agregó la autoridad.

A su vez, la alcaldesa Maria Inés Sepúlveda, agradeció la ayuda enfocada especialmente a quienes no son atendidos por el sistema de forma habitual. “Sin duda San Clemente es una comuna con gran escasez de agua y tenemos sectores como Carrizalillo, La Higuera, La Loma Alta donde tenemos problemas serios de agua, pero hemos tenido una respuesta constante y permanente por parte del Seremi de Agricultura que ha sido un nexo clave para tener la bajada de todos estos apoyos, por lo que es momento de agradecer a la Seremi y a todos nuestros funcionarios también que nos han ayudado a elegir a estas personas que no son usuarios de INDAP y que requieren del apoyo del municipio”, dijo.

Agregó que con esta acción reafirma el compromiso de la gestión municipal con los agricultores de la comuna: “creo que son una parte clave, una pieza fundamental del desarrollo de esta comuna y por eso creo que como administración tenemos que entregarle todo nuestro apoyo, sobre todo en esta época tan compleja donde tenemos esta escasez hídrica”, indicó la alcaldesa.