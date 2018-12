Crónica 09-12-2018

Profesionales y técnicos de INIA Rayentué se capacitaron en armado, uso y mantención de drones

Durante cuatro días, profesionales de INIA Rayentué se capacitaron en armado, reparación y modificación de drones o vehículos aéreos no tripulados, para ser utilizados con fines científicos en la toma de imágenes aéreas y mediciones en ensayos de campo.



En el taller, eminentemente práctico, realizado en el Centro Experimental INIA Hidango, participaron profesionales y técnicos de distintas áreas, que fueron capacitados, durante cuatro días, en el uso, armado, reparación y configuración de drones, para la toma de fotografías aéreas y fenotipado de plantas en los ensayos de campo. Cabe señalar que el armado de drones y su configuración están basados en tecnologías de open hardware (hardware abierto), es decir, las que no necesitan de autorización o licencia para su uso.







El término open hardware, se refiere a los componentes físicos de un sistema cuyo diseño se hace públicamente disponible para que cualquier persona pueda estudiarlo, modificarlo y distribuirlo, además de poder producir y vender hardware basado en ese diseño. El movimiento de hardware abierto, busca crear una gran librería accesible para todo el mundo.



Finalizado el taller, los asistentes quedaron capacitados para volar drones, hacer reconocimiento de partes y componentes del equipo, conexiones de motores, instalación de hardware, software de procesamiento y configuración, entre otras funciones.



Según se indicó, este es el primero de siete talleres o nodos que se realizarán, en el marco del proyecto “Bases fisiológicas y genéticas de las respuestas de trigo y soja a limitantes bióticas y abióticas: estudios orientados al mejoramiento genético y al manejo de los cultivos en el cono sur”, para el desarrollo de una nueva plataforma de fenotipado, mediante imágenes aéreas, en cultivos de trigo, soja y otras especies, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el financiamiento del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur, PROCISUR.







De acuerdo con lo explicado por los facilitadores, Paz Bernaldo y Gustavo Pereira, esta capacitación, en la modalidad de aprender haciendo, se basa en hacer más eficiente y económica el uso de la tecnología a través del uso de moldes de drones abiertos (open hardware) ya que en el mercado están a la venta todas las piezas y partes que se necesitan para su construcción. Por otra, parte estos equipos pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades del usuario u operador, junto con repararlos en caso de que este sufra algún daño o desperfecto, cosas que no se pueden hacer en aparatos cerrados o comerciales, cumpliendo así el objetivo de que esta tecnología sea accesible tanto para investigadoras/es en el área científica o cualquiera que necesite de instrumentos que le permitan obtener imágenes aéreas de alta calidad.



Utilización en investigación



En cuanto a la utilización de nuevas tecnologías en investigación, y especialmente en el área de mejoramiento genético de cultivos anuales, el doctor Christian Alfaro, de INIA Rayentué, señaló que “son herramientas necesarias para aumentar la eficacia de nuestro trabajo, por ejemplo la determinación de biomasa e índices vegetacionales (NDVI) son ampliamente utilizados a nivel mundial para seleccionar los mejores genotipos de trigo y otros cereales en ambientes limitantes o sometidos a estreses ambientales, estos parámetros complementan adecuadamente la selección realizada por los fitomejoradores en campo. El secano central de Chile, fuertemente afectado por el cambio climático es el ambiente propicio para evaluar la efectividad de estas nuevas tecnologías en el fenotipado de germoplasma desarrollado en el Centro Experimental Hidango”.



Participantes



En opinión de Francisco Correa, asistente a esta capacitación “el taller fue una gran oportunidad de aprender, no solamente a cómo utilizar un dron, sino que también a cómo construir uno paso a paso, y el sin fin de usos que le podemos dar a estos equipos, para aplicaciones prácticas en el futuro de la agricultura.



Uno de los puntos que resalto del curso, agregó Correa, es que pudimos conocer el uso de los open hardwares, que son una alternativa real, de bajo costo en comparación a su símil de código cerrado que monopolizan el mercado. Además de darnos cuenta de los grandes beneficios que se obtienen al desarrollar ideas bajo esta filosofía; ya que podemos añadir complementos a un prototipo existente o directamente diseñar nuestros prototipos según las necesidades que se presenten”, puntualizó.