Social 10-11-2020

Profesor de Música del liceo Valentín Letelier entre los diez más destacados de Global Teacher Prize 2020





Con orgullo recibió la comunidad valentiniana la noticia de que el profesor de Artes Musicales del liceo Valentín Letelier, Israel Quelopana, había sido seleccionado entre los 10 profesores más destacados en la versión Global Teacher Prize en la categoría de Música versión 2020.

Global Teacher Prize Chile 2020, es un premio organizado por Elige Educar y que busca relevar la labor docente y celebrar a aquellos maestros y maestras que cumplan un destacado rol profesional e impacto social.

“Buscamos profesores con metodologías de enseñanza innovadoras, que destaquen y contribuyan al desarrollo de su comunidad escolar. Además, deben ser profesionales que muestren un amplio compromiso y vínculo con sus estudiantes, colegas y otras redes docentes”, explicó la académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora (CIAE) de la Universidad de Chile, Beatrice Ávalos

Por su parte el profesor Quelopana señaló que “las prácticas innovadoras que me permitieron quedar en este grupo selecto de profesores de música fueron: la creación de videos tutoriales para el autoaprendizaje musical de los estudiantes en casa, la construcción de instrumentos musicales con materiales reciclados así como la utilización de objetos cotidianos de casa como instrumentos musicales para los estudiantes que no poseen y la realización de conciertos educativos interactivos de la Orquesta Juvenil Liceo Bicentenario Valentín Letelier en diversos colegios y escuelas rurales de la provincia de Linares permitiendo un acceso igualitario a la cultura”.

Agregó que "recibir este reconocimiento a nivel nacional me llena de orgullo, es también un reconocimiento a todos quienes han creído y apoyado mi labor docente, mis idea y proyectos en torno a la música y la educación musical, es un reconocimiento a mi familia, a la comunidad valentiniana y linarense."