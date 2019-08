Opinión 06-08-2019

Profesor José Ávila Chandía, reflexiones sobre los multiversos

Esa tarde, llegó caminando rápidamente al lugar programado, nos dimos un fraterno abrazo y nos sentamos junto a la mesa del café, el profesor arreglo cuidadosamente la solapa de su largo abrigo verde musgo, retiró la boina de su cabeza y con la palma de su mano derecha recorrió su frente, bajándola por el medio de su rostro y meciendo un par de veces su barbilla, levantó su mirada al firmamento y se mantuvo en esa posición durante unos segundos, luego comenzaría a responder ciertas inquietudes sobre la dimensión filosófica de las matemáticas.

¿Qué es el cero?, el cero se toma habitualmente como sinónimo de “la nada”, pero si se analiza más profundamente, a la luz de lo libros sagrados y las ultimas teorías de la Ciencia de Frontera, de “la nada” se formó el universo, eso nos indica una aparente paradoja, que nos invita a reflexionar en silencio. El cero como representación gráfica, está conformado por un círculo que no tiene principio, ni final, o podríamos decir que el inicio y el fin se juntan. Yo participo de la idea que los números, no los símbolos que significan, son una revelación originaria para el ser humano, ya que sabemos, sin que nadie nos enseñe, ciertos aspectos fundamentales, como, por ejemplo; la diferencia entre la nada y el Uno, (nulidad y unidad) pero, la unidad también es un poco variable y deberíamos pensar más sobre ella, ya que de la unidad nace el concepto de multiplicidad. Por ejemplo; un grupo de persona (multiplicidad) puede pertenecer a un grupo (unidad), y en ese grupo (unidad) está constituida la multiplicidad. Por eso creo que estos conceptos elementales el “cero” y el “uno” son conceptos revelados que vienen inscrito en lo más profundo de nuestro ADN. El animal también tiene la capacidad de distinguir entre la nulidad, la unidad y la multiplicidad, ya que sabe cuándo no tiene comida, sabe cuándo tiene una unidad, o una multiplicidad de elementos para alimentarse.

¿Qué es el infinito?, en primer lugar, es importante señalar que hay varios infinitos, por ejemplo entre el cero y el uno desde la lógica bivalente, encontramos infinitos puntos, mayores que cero pero menores que uno, para graficar lo dicho, pensemos que entre el cero y el uno hay un medio, entre este y el cero, un cuarto, entre este y el cero, un octavo, si continuamos dividiendo por potencia de dos, disminuyo infinitamente, pero, ¿hasta dónde?, reconozco que cada vez me voy aproximando más a cero, pero, nunca alcanzare al cero. Con este ejemplo, se constata que entre el cero y el uno hay infinitos elementos, matemáticamente también puedo decir, que entre cero y el uno hay un universo, pero ahora pensemos, que sucede entre el uno y el dos, si hacemos el mismo proceso nos encontramos con otro universo, mayor que el anterior. Este razonamiento no es propio, sino que, del gran matemático Ruso, Georg Cantor, esta reflexión le genero múltiples críticas, incluso ocasionó, que sus textos fueron retirados de varias universidades. Hoy gracias al desarrollo científico y tecnológico, los científicos han llegado a la conclusión de la existencia de los multiversos. Dicho lo anterior existen diversos infinitos, incluso infinitos que poseen en sí mismos a otros infinitos.

¿Qué es el tiempo?, no está definido aún, ya que definir es decir lo que es la cosa en sí, lo que hemos logrado es describir el tiempo, pero, no de manera aislada, para aproximarnos a él hablamos del espacio-tiempo. El tiempo lo medimos mecánicamente, cuando hablamos por ejemplo del sol, se encuentra que está a ocho minutos luz, es decir el tiempo que se demora la luz del sol en llegar a la tierra. Pero que es el tiempo en sí, no sabemos. El tiempo no está definido ya que no lo conocemos en su esencia.

¿Cuál es la importancia de la enseñanza de las matemáticas?, nos enseña a pensar y a razonar lógicamente, las matemáticas son como un deporte para el intelecto, todos los seres humanos podemos aprender, matemáticas. Las matemáticas nos proporcionan un lenguaje abstracto, simbólico y como es simbólico estimo que debemos manejar en primer lugar nuestro lenguaje materno de manera fluida, ya que, desde este lugar, nos podemos elevar a un lenguaje simbólico. Por eso recomiendo a mis alumnos que lean.

¿Qué es una fórmula matemática? Es una expresión simbólica, en la cual concurren dos o más variables, conectadas por operaciones aritméticas, por ejemplo: E= MC2

El lector, en primer lugar, debe conocer las variables que concurren en esa expresión simbólica llamada formula:

E=energía M= Masa del cuerpo.

C: velocidad de la luz (300.000 Km por Segundo) al cuadrado.

* = operación Aritmética.

La clave de las matemáticas es como se enseñan.

Después de varias horas de dialogo y reflexión, miramos juntos el firmamento, analizando cada una de las preguntas y respuestas desarrolladas, permitiéndonos recordar las clásicas explicaciones mitológicas del origen del universo y como estas de manera simbólica intentaron también, dar respuestas en tiempos inmemoriales de cada uno de los conceptos desarrollados.

José Ávila Chandía, nace en la comuna de Parral un 10 de noviembre de 1935, hijo de José Ávila Muñoz y Edelfría Chandía Zúñiga, es el menor de tres hermanos, Vicente y María.

Su madre siempre quiso que estudiase pedagogía, titulándose como Profesor de Estado de Matemáticas, física y estadísticas el año 1968 en la Universidad de Chile, el año 1976, obtuvo su Magister en Ciencias, Mención Matemáticas en la Universidad de Santiago de Chile. Hasta el año 1981 se desempeñó como profesor en la Universidad de Chile, Sede Arica, luego durante diez años continuo su labor docente en el I.P.S, hoy U.T.E.M, en paralelo se desempeñaría como Profesor de la Universidad de Santiago y Coordinador de Profesores de Matemática de la Facultad de Ingeniería de la U. Mayor. Desde el año 1988 estará a cargo de las cátedras de Calculo y Algebra Lineal de U. Mayor, para finalmente el año 2009 retirarse siendo profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias de la USACH.

En su trayectoria profesional se destacan;

Profesor Jefe Organizador y Planificador de la Carrera de Pedagogía en Matemáticas, Secretario Académico del Departamento de Matemáticas, Presidente de la Comisión de Investigación Científica y Miembro de la Comisión Becas de la Universidad de Chile, Sede Arica.

Presidente del 3° y 5° Congreso Internacional de Biomatemáticas realizado en Chile. Invitado a exponer en la Universidad de Colombia y la Universidad de Costa Rica. Director del Departamento de Ciencias Básicas y Desarrollo Académico de I.P.S (UTEM)

En la actualidad, es uno de los promotores del desarrollo de la Academia de Matemáticas, que se encuentra implementando el Colegio Concepción Linares, a cargo de uno de sus más destacados estudiantes, el Dr. Rafael Labarca Briones, Profesor de Estado en Matemáticas, Magister en Ciencias, especialidad Matemáticas y Doctor en Ciencias, del Instituto Nacional de Matemática Pura (IMPA).

Los años transcurren, y la sonrisa del profesor José Ávila Chandía, es cada vez más intensa, desarrollando diversas iniciativas que buscan humanizar la humanidad.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología