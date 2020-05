Nacional 31-05-2020

Profesora va en carreta a lugares apartados para entregar material educativo a alumnos sin internet

Una profesora de Educación General Básica preocupada por la continuidad de estudios de alumnos que viven en sectores rurales alejados de la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, se moviliza en carreta para llevar material pedagógico a estudiantes que no tienen internet.

La docente Inés María González es la encargada de la escuela Poduco Alto, la que funciona a la vez como internado, debido a que sus alumnos viven en lugares muy apartados en una de las comunas más grandes pero con mayor índice de ruralidad de la provincia de Concepción.

González contó que "tenemos que llegar en carreta para poder ver a sus familias, ver en las condiciones que están los alumnos, cuáles son sus necesidades y poder ahí apoyarlos para que ellos puedan entender".

"Se les dificultan mucho sus aprendizajes, ya que la mayoría de sus padres, ellos viven con abuelitos que no saben leer ni escribir, no tienen conectividad, ni teléfono, ni internet, entonces, viven en un aislamiento sociocultural muy grande y lo único que les aporta y puede favorecer el desarrollo de su vida es la escuela", agregó.

El medio de transporte precario es vital, pero no siempre está disponible. "Por ese motivo, nosotros los profesores tenemos que caminar kilómetros para llegar a sus hogares, cuando no tenemos la carreta tenemos que caminar", cerró.