Política 02-06-2019

Profesores anuncian respaldo en Maule Sur a paro indefinido y municipios fijan plazo para retornar a clases

El Colegio de Profesores prepara detalles para el paro nacional, convocado a partir de este lunes 3 de junio.

En el Maule Sur, confirman apoyo, a una movilización que tiene carácter de indefinida. Carlos Fuentes, presidente regional del Magisterio, explicó que “esta no es una movilización contra padres, apoderados o municipios… es para que el Gobierno entregue una respuesta al petitorio que desde el año pasado, hemos estado planteando y que recoge una serie de problemáticas sin resolver, como situación de contrataciones en el sistema público o municipalizado, asignaciones, carrera docente, hasta la deuda histórica. Paro indefinido significa que se suspenden totalmente todo tipo de actividades lectivas”

Desde los municipios, como el de Linares, respetan la movilización, pero advierten que no se permitirán tomas de recintos. De hecho, el Alcalde Mario Meza fue categórico: “no permitiremos tomas de recintos, no nos oponemos al paro docente pero los recintos deben permanecer abiertos, porque garantizaremos para los estudiantes de escuelas y liceos municipalizados, las raciones alimenticias y la presencia de directores y personal de apoyo”.

Agregó que en esta comuna, solo permitirán una semana de inactividad. De ahí, se debe volver a clases.