Crónica 15-08-2018

Profesores convocan a paro nacional para el 28 de agosto pese a "grado de avance" en petitorio con el Mineduc

"Es una decisión ya tomada por la asamblea y como directiva no estamos en condiciones de revocarla", dijo el presidente, Mario Aguilar, tras reunirse con el subsecretario Raúl Figueroa, quien destacó la política de puertas abiertas del ministerio.



El Colegio de Profesores anunció que la convocatoria para el paro de actividades el día 28 de agosto se mantiene, pese a la reunión que sostuvo la directiva del gremio con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

"Tenemos el llamado a paralización el 28 de agosto y eso sigue vigente. Por lo tanto, independiente de lo positivo que pueda pasar en la mesa de trabajo (con el Mineduc), es una decisión ya tomada por la asamblea y nosotros como directiva no estamos en condiciones de revocarla", dijo su presidente, Mario Aguilar. "Por lo tanto, el 28 de agosto va haber un paro de carácter preventivo, pero vamos a seguir conversando", añadió respecto del petitorio del gremio.

"Vamos a hacer marcha en las principales ciudades del país", aseguró. "Podríamos decir que hemos tenido un grado de avance, en el sentido que hoy el ministerio llegó con propuestas concretas en algunos de los puntos. Todavía en borrador y hemos concordado que no es algo que se pueda informar con detalle porque son recién las primeras aproximaciones", señaló el dirigente. Sin embargo, afirmó que en seis de los diez puntos del petitorio "hubo una respuesta concreta". Por su parte, el subsecretario Figueroa dijo que respeta el llamado a paro, pero que aboga porque la relación con los docentes siga como ahora, "de puertas abiertas".