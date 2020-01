Social 03-01-2020

Profesores de colegios de la provincia de Linares recibieron reconocimientos

Se destacó la labor realizada por los docentes-guías de los centros de práctica que colaboran con la formación de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, Mención Inglés, de la Universidad de Talca.



Diversos profesores de establecimientos educacionales de la provincia de Linares recibieron reconocimientos en el primer encuentro de colaboradores del Ciclo Básico en la Formación Inicial Docente, desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus Linares de la Universidad de Talca.



Los docentes-guías de los centros de práctica contribuyeron a la formación de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, Mención Inglés, y fueron destacados por su trabajo con los alumnos.



“Una manera de agradecerles era gestionar una invitación para que conocieran la casa de los estudiantes -la universidad- y pudiéramos nutrirlos de mayor sabiduría. Dentro de eso pensamos el tema de la inclusión que es un dato no menor”, aseguró Marianella Flores, jefa de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, Mención Inglés.



En la ocasión se realizó una presentación de la fonoaudióloga Rocío Morales, quien se refirió a las Estrategias de Inclusión en el Aula, dirigido al denominado Ciclo Básico, es decir de primero a octavo año.



PRÁCTICAS



Durante tres meses los estudiantes realizaron prácticas en el Liceo Polivalente María Auxiliadora; en la Escuela Básica Lomas de Putagán; en las escuelas básicas Los Leones y Particular Gabriela Mistral; en el Instituto Marianista Linares; en Escuela Básica Ramón Belmar y el Colegio Manuel Bulnes.



“Trabajamos muy unidas. Me siento feliz porque las alumnas de esta universidad están muy bien preparadas. Son educadas, respetuosas y trabajadoras, y todo eso dice que van a ser muy buenas profesionales”, comentó Susana Rodríguez, profesora del Liceo Polivalente María Auxiliadora de Linares.



“Fue una oportunidad maravillosa de comprender el mundo rural. Es otra forma de hacer clases y el sistema es muy especial. Fue una oportunidad única e increíble para el desarrollo profesional”, aseguró Evelyn Álvarez, alumna de pedagogía General Básica.







Foto: 24 profesores-guías fueron parte de los centros de práctica en los colegios de la provincia de Linares.