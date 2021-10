Crónica 13-10-2021

Profesores de Linares se sumarán a paro gremial





El colegio de Profesores Comunal Linares hace un llamado a todos los docentes a adherirse al paro nacional de advertencia y a una marcha que se realizará a la 12:00 horas de este miércoles, desde la sede del gremio.



Los planteamientos son:



1. Establece como derecho las vacaciones de invierno de docentes

y regula la convocatoria a trabajar en enero fijando fecha máxima de citación el 30 de noviembre sólo para perfeccionamiento acreditado por CPEIP

2. Pago de enero y febrero a quienes tienen más de 6 meses continuos

3. Eliminar causal de despido por mal evaluación (insatisfactorio y básico)

4. Hace compatible el derecho a eximirse de la evaluación a quienes le restan tres años o menos con el derecho a postular al bono de retiro y post laboral

5. Titularidad profesores a contrata. Se renueva la ley ampliándose el universo de beneficiarios extendiéndolo a docentes en general y, por tanto, no limitándolo a “docencia de aula”

6. Deja sin efecto la sanción del no pago de asignaciones a docentes que no se evaluaron por haber suspendido la evaluación

7. Hace posible que los docentes que se evaluaron el 2015 y no podían rendir la prueba de conocimientos, elegir para su re-encasillamiento el resultado con mejor desempeño de portafolio, ya sea 2015 ó 2019, en conjunto con la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, 2019.