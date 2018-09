Crónica 05-09-2018

Profesores de Linares se sumaron al Día de la Deuda Histórica

El martes, con una manifestación en Plaza de Armas, la Asociación de Profesores Jubilados se sumó a las actividades del Día de la Deuda Histórica, que se replicaron a través de todo el país,

“Es una de las causas más sentidas por el profesorado chileno, no sólo por la injusticia cometida con miles de maestros en la década de los 80, sino también, porque pasan los años y ningún gobierno democrático ha resuelto esta problemática cuando más de 13 mil profesores fallecieron esperando una reparación”, señaló el dirigente Mario Acuña.

La Deuda Histórica surge por el desconocimiento por parte del Estado al reajuste salarial, que desde 1981 deberían haber recibido los profesores por concepto del Decreto Ley 3551, que estableció una alza de hasta un 90% del sueldo base para todos los funcionarios públicos. Luego del traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios, el reajuste acordado fue desconocido por los nuevos sostenedores y los docentes no recibieron este beneficio dañando sus ingresos mensuales y más tarde sus pensiones.

“Seguiremos movilizados a la espera de una solución, porque no perdemos la esperanza de mejorar las escuálidas pensiones, que en muchos casos son vergonzosas”, aseveró el dirigente.