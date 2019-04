Crónica 03-04-2019

Profesores municipalizados piden se reintegre horario de colación a su jornada laboral

Mediante una declaración pública, las Asociaciones de funcionarios de la Educación de Linares, de los Liceos Valentín Letelier, Instituto Comercial y Politécnico, exigieron a la Municipalidad y en específico, al Alcalde Mario Meza, que reconozca el derecho a los docentes de considerar el tiempo u horario de colación, como parte de su jornada laboral.

Según explican, este derecho está amparado en el dictamen de Contraloría Nº 025303, del año 2018, reafirmado por el decreto 2969 de 1996, que considera a la Séptima región como jornada única o continua y que, por tanto, en atención del decreto 1897, corresponde imputar la hora de colación como parte del tiempo laborado.

Eduardo Troncoso, profesor del Liceo Politécnico, y quien ofició de vocero, explicó que “en lo práctico, nos quitaron nuestra hora de colación como parte de la jornada laboral. Eso es un perjuicio porque significa, por ejemplo, que un docente que termina su día de trabajo a las 19:00 horas, podría hacerlo 45 minutos antes o en un margen menor, dependiendo del caso. El Municipio señala que espera una aclaración de Contraloría, siendo que ya existe el decreto y tiene que cumplirlo”.



ALCALDE

Al respecto, el alcalde Mario Meza respondió que “el municipio no ha quitado horas de colación a los profesores de manera arbitraria, ni porque se le ocurra. Hubo una consulta por parte del gremio a la Contraloría respecto a la situación puntual de si los 30 minutos o la hora de colación de que disponen es imputable o no a la jornada de trabajo. La Contraloría Regional del Maule les respondió que no era imputable a esta jornada, y por lo tanto deben regirse por el Código del Trabajo”.

“Sin embargo, correctamente los profesores traen a la vista un decreto del Ministerio de Educación, del año 1996, donde sí señala el Mineduc que debe imputarse. Por lo tanto, es la Contraloría la que debe pronunciarse de manera definitiva. Mientras no lo haga, yo debo acatar lo que dice el órgano contralor”, afirmó.

La autoridad sostuvo también que “en lo personal quiero que el tiempo de colación para los profesores sea de 45 minutos imputable a su jornada de trabajo, pero es una situación que solamente está en manos de la Contraloría Regional”.

En este sentido, de no mediar un acuerdo y cumplimiento del dictamen, no se descarta desde el gremio que, incluso, esas horas que no han sido consideradas hasta la fecha como colación en la jornada laboral, formen parte de una demanda de indemnización contra la Corporación Municipal.