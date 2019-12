Crónica 22-12-2019

“Profesores para un mundo global”: 21 escolares completaron programa de la UTalca

Los jóvenes tienen la posibilidad de ingreso a las carreras de Pedagogía que ofrece el plantel estatal mediante una vía acceso especial.



Estudiantes, docentes, apoderados y equipos directivos de establecimientos educacionales de diversas comunas del país participaron en la ceremonia de graduación del programa “Profesores para un mundo global”, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca.



Durante el año 21 alumnos de Cuarto Medio; provenientes del Liceo Técnico Profesional Diego Portales, Liceo Politécnico Ireneo Badilla Fuentes, Colegio María Auxiliadora, Liceo Capitán Ignacio Carrera Pinto, Liceo Arturo Alessandri Palma, Liceo Juan de Dios Puga, Liceo Manuel, entre otros colegios; participaron del programa de acceso especial a las carreras de pedagogías de la casa de estudios maulina.



“Para mí participar en el programa fue una base para ingresar a la universidad, porque el apoyo que tenemos de los profesores no es solo en relación con la carrera, también nos apoyan en el aspecto psicológico, lo que nos ha ayudado bastante el conocer nuestras emociones para preparamos para la siguiente etapa que es la educación superior”, aseguró Jorge Torres, estudiante del Liceo Capitán Ignacio Carrera Pinto de Colbún.



“Ha sido una hermosa experiencia, recomiendo esta experiencia ya que he aprendido sobre la mención en inglés, matemáticas, también a tener mejor compañerismo, amistad”, aseguró Karina Rubio, alumna del Liceo Politécnico Ireneo Badilla Fuentes de Linares.



Los escolares estuvieron desarrollando habilidades en las áreas de Lecto-Escritura, Lógico-Matemática, Área Disciplinar y Vocacional. Además participaron de una salida recreativa, cultural y pedagógica.



“Es una tremenda felicidad y a la vez es un desafío que egresen los estudiantes del programa debido a que ellos dedicaron varios días de este año 2019 para desarrollarse en ciertas áreas que les permitirá ingresar más preparados a la vida universitaria. También es un logro bastante importante para las familias, debido a que es una alternativa para que sean profesionales en el área de educación y quizás en algunos casos en el futuro sean los primeros profesionales en su familia”, aseguró Nicolás Hormazábal, profesor del Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (FID) de la UTalca.



Para poder egresar los estudiantes debieron rendir diversas evaluaciones relacionadas a los contenidos específicos de cada módulo, además del porcentaje de asistencia para aprobación.



“Es una alegría muy grande, porque nosotros que no tuvimos esa oportunidad que ella está teniendo por eso como papás estamos muy felices”, comentó Marlén Toledo, apoderada de una de las egresadas.