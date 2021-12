Política 29-12-2021

Profesores: Presidenta del Senado valora decisión de Corte Interamericana de Justicia por deuda histórica



Ximena Rincón, quien fue testigo en el proceso, recordó que fallo es el resultado de un trabajo conjunto de larga data. “Estamos felices por el resultado, pues el trabajo tiene su recompensa. Es un paso más para hacer justicia con los docentes”, aseguró la legisladora

Como una decisión que hace justicia con miles de profesoras y profesores del país, calificó la Presidenta del Senado, Ximena Rincón González, el fallo de la Corte Interamericana de Justicia, que ordena el pago de la deuda histórica a docentes de Chanco, Pelluhue, Parral, Cauquenes, Vallenar y Chañaral.

“Estoy feliz por este reconocimiento a profesores que dieron su vida por la enseñanza y cuyo esfuerzo no fue reconocido por el Estado de Chile. Me siento parte de este triunfo, pues fui testigo ante la Corte Interamericana de Justicia en este caso que venimos trabajando juntos desde hace años. De hecho, apoyamos y ayudamos a sus abogados en un trabajo que tiene su recompensa y que constituye un paso más para hacer justicia”, aseguró la parlamentaria.

Añadió que durante su gestión legislativa se ha preocupado especialmente de la llamada “Deuda Histórica del profesorado”, que data de la Dictadura Militar y significó un detrimento considerable en las remuneraciones del magisterio, con su consiguiente impacto en la calidad de vida y en el desarrollo familiar.

“En efecto, la indefensión por el no pago se encuentra agravada por ser estos profesores en su gran mayoría actuales jubilados, con graves problemas de salud, con pensiones muy precarias y por el tiempo transcurrido muchos de ellos fallecieron sin que se les haya pagado un peso”, dijo la legisladora.

Recordó que el profesorado ha luchado constantemente y por muchos años para el reconocimiento y pago de la deuda histórica, por lo que en su rol de Senadora insistió reiteradamente a los gobiernos de turno en una solución reivindicadora.

Por esta razón, Ximena Rincón sostuvo que decidió apoyar apenas tomó conocimiento de la denuncia interpuesta ante el sistema Interamericano de Protección de DDHH en el año 2005, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington DC, USA, y que después escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de San José, Costa Rica.

En este sentido, la Presidenta del Senadora recalcó que el fallo recientemente conocido debe ser acatado por el Estado chileno y a partir de él, comenzar un proceso que permita al menos reparar y pagar a tantos docentes afectados por la deuda histórica. “En caso contrario, las demandas en la Corte Interamericana de Justicia se seguirán sucediendo y el Estado estaría incumpliendo una obligación internacional”, concluyó.