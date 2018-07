Crónica 14-07-2018

Profesores se perfeccionan en investigación científica escolar

Motivados docentes acuden los fines de semana a capacitarse en la Universidad de Talca, donde les enseñan a aplicar el método científicos y generar indagaciones escolares.

Más de 30 docentes provenientes de colegios de la Región del Maule cursan la segunda versión del Diploma de Investigación Científica Escolar que el PAR Explora de Conicyt Maule de la Universidad de Talca, dicta gratuitamente para los profesores y profesoras de la Región.

Tras un proceso en el que se recibieron más de 80 propuestas de postulación, se aceptaron a los docentes quienes por 12 semanas asistirán a aulas de la Universidad de Talca a cumplir con el plan formativo que está pensado para motivar y apoyar a los docentes con herramientas que permitan aplicar el método científico y generar investigaciones escolares junto a sus estudiantes.

Iván Coydan, director de Explora Maule, comentó que el curso tiene como finalidad entregar recursos pedagógicos innovadores que les permitan a los docentes utilizar la investigación escolar como estrategia pedagógica que nace de la capacidad innata por indagar de los niños, niñas y jóvenes maulinos.

“Estamos muy contentos por la gran convocatoria que responde a la importancia que los educadores y los establecimientos están otorgando a la investigación escolar, tanto como herramienta educativa que permite mejorar aprendizajes como también un espacio de socialización que les permite a los estudiantes afrontar nuevas experiencia que son las participaciones en ferias científicas”, señaló Coydan.

Romina Valdivia, docente de la Escuela San Rafael de San Rafael, desde el año pasado estaba interesada en cursar el Diploma de Investigación Escolar, este año se motivó, postuló y quedó entre las seleccionadas. “Ha sido una experiencia muy buena, he aprendido mucho sobre cómo utilizar el método científico y generar proyectos de investigación con mis estudiantes. La metodología es muy práctica, ya que en la Universidad nos enseñan estos concepto pero no hay una bajada practica que permita adecuarlas a nuestros contextos educativos”, indicó Valdivia.

Los niños y niñas del Instituto de la Madera de Constitución, nunca han participado en una instancia científica que les permita mostrar sus talentos y curiosidad innata a la comunidad y a sus pares. Esto motivó a la profesora Pamela Faúndez, a tomar el curso y viajar a Talca los fines de semanas a perfeccionarse.

“Nuestros estudiantes son muy curiosos, llenos de preguntas pero no contábamos con las herramientas para canalizar sus inquietudes. En el curso estoy aprendiendo mucho sobre generar proyecto de investigación escolar, ya estamos trabajando con un quinto año y con el taller de sustentabilidad para trabajar en 2 investigaciones”, comentó.