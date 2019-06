Crónica 25-06-2019

Profesores y apoderados protestaron por medida de adelantar vacaciones en tres liceos de Linares

Hubo asamblea en la sede del Colegio de Profesores y posteriormente marcharon hasta el frontis del municipio

Tras conocerse la medida del municipio de adelantar las vacaciones de inviernos en los liceos Comercial, Politécnico y Valentín Letelier de Linares, debido al paro que mantiene el gremio del magisterio, no tardaron en llegar las reacciones.

En la jornada de ayer hubo una asamblea en la que participaron profesores, estudiantes y apoderados de los tres liceos, la que contó con también con el apoyo de otros gremios.

En la ocasión, Eduardo Troncoso, vocero de los profesores del Instituto Politécnico señaló que “pese a la medida no están de vacaciones. Aquí hubo un daño colateral y una falta de respeto a la dignidad social del profesorado”.

Por su parte, Valeria Argel, representante de los apoderados del Instituto Comercial, dijo que “esta es una medida nefasta. Creo que fue un error garrafal del municipio, ya que muchos apoderados tienen planificadas las vacaciones con más de un hijo. En este caso, los alumnos de los liceos van a estar de vacaciones, y los más pequeños tendrán vacaciones de acuerdo al calendario escolar que ya estaba establecido. Entonces, esta será una problemática para las familias en general. Esta es una decisión que se tomó a puertas cerradas, sin consultar a nadie, y eso no puede ser”.

CONCEJALES

En la reunión efectuada ayer en la sede del Colegio de Profesores, estaba presente la concejala Myriam Alarcón, quien expresó que “esta medida fue arbitraria. El alcalde debió llamarnos a una comisión extraordinaria para analizar este tema y haber buscado un consenso”.

En tanto, el concejal Jesús Rojas, quien preside la Comisión Educación del Concejo Municipal, manifestó que “el alcalde tomó la decisión para responder al calendario de clases desde el punto de vista administrativo. Pero sin duda que esta medida fue unilateral y arbitraria, y no responde a las demandas del paro y no está pensada en los estudiantes, y además le genera un problema a los apoderados”.

MANIFESTACION FRENTE AL MUNICIPIO

Tras la asamblea efectuada en la sede del Colegio de Profesores, los docentes y apoderados de los tres liceos emblemáticos de Linares, se manifestaron en el frontis del municipio en contra de la medida de adelantar las vacaciones de invierno.

En la oportunidad, el administrador municipal John Sancho, recibió a dirigentes de los profesores, tras lo cual se acordó realizar una mesa de trabajo para abordar este tema en las próximas horas.