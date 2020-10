Crónica 16-10-2020

Programa Achibueno de INFOR instaló salas procesadoras de miel para sus beneficiarios en la precordillera de Linares



Los módulos, que se encuentran ubicados en las localidades de El Peñasco y Los Hualles, fueron visitados por el Seremi de Agricultura del Maule, Luis Verdejo Vega, quien valoró el aporte del Programa financiado por el Gobierno Regional al fomento productivo rural y familiar de la zona.





El Programa Achibueno ejecutado por el Instituto Forestal (INFOR) -institución adscrita al Ministerio de Agricultura- instaló dos salas de alimentos agroprocesados en las localidades de El Peñasco y Los Hualles, respectivamente, a fin de que sus 111 beneficiarios puedan cosechar, procesar y envasar productos melíferos o subproductos del territorio, cumpliendo con todas las normas sanitarias y así poder comercializarlos en el mercado regional y nacional.



Las salas, que abarcarán logística y operativamente gran parte de la producción melífera de la precordillera de Linares, fueron visitadas por el Seremi de Agricultura del Maule, Luis Verdejo Vega quien se mostró muy satisfecho por los resultados del programa.



“Hay 111 familias que están produciendo miel de alta calidad en una zona protegida, lo que hace que tengamos un producto muy puro y apetecido. También valoro que los beneficiarios estén preocupados de tener una denominación de origen para generar valor agregado a su miel”, señaló el Seremi durante su visita a la sala ubicada en El Peñasco.



“Me alegro que los beneficiarios cuenten con esta hermosa sala de cosecha, la que les permitirá mejorar su productividad”, expresó la autoridad regional, quien los instó a “que sigan trabajando asociativamente para que puedan salir adelante no solo con productos melíferos, sino con otros subproductos que son propios de estos bosques del Achibueno”.



En tanto, el encargado de INFOR Maule, Víctor Barrera, manifestó que las salas completamente equipadas y que fueron financiadas por el Gobierno Regional “se transforman en un hito relevante del Programa que ejecuta INFOR, así como para la precordillera de Linares, pues no existían en el territorio módulos donde los productores de miel pudiesen procesar sus productos cumpliendo con las exigencias del Servicio de Salud y así poder venderlos formalmente en cualquier mercado”.



“Lo anterior, es un paso significativo que se une al proceso de generación de la Cooperativa Melífera del Achibueno que será integrada por beneficiarios del programa y de la obtención de un Sello de Origen que dará identidad a sus productos. Ello entregará valor agregado al proceso y, por ende, mejores ingresos para las familias del territorio”, sentenció Barrera.



Por su parte, una de las beneficiarias, Mónica Herrera, del sector del Cajón de Pejerrey, aseguró que “es muy bueno para todas las comunidades del Achibueno contar con estas salas, porque antiguamente este territorio era muy pobre. Gracias al programa hemos logrado grandes avances como, por ejemplo, la obtención de este módulo que nos permitirá envasar la miel en mejores condiciones. Esto es muy importante para las mujeres porque nos permite llevar un mejor sustento al hogar”.



Mientras que Humberto Salazar, de Montecillos, sentenció que “la instalación de estas salas son un gran adelanto para todos los productores del Achibueno, porque no contábamos con estos avances que mejorarán nuestras cosechas. Estamos agradecidos del Gobierno Regional del Maule y el Ministerio de Agricultura que nos permiten salir adelante con estos proyectos… progresar”.