Nacional 14-01-2017

Programa de CNN Chile conducido por Mónica Rincón se suma a la parrilla de CHV

El segmento de actualidad internacional "Cable a tierra", que hasta ahora sólo se emitía en el canal pagado, debutará en la TV abierta el próximo domingo a las 09:00 horas. Este es el primer proyecto que une en pantalla a las dos estaciones del grupo Turner en el país.

A menos de dos meses de que se concretara la llegada de CNN Chile a las oficinas de la ex fábrica Machasa— lugar que desde junio pasado acoge a Chilevisión, la otra estación televisiva del grupo Turner en el país—, el canal de televisión abierta confirmó a Emol que a contar del próximo domingo uno de sus programas también se emitirá en el canal dirigido por Jorge Carey

Se trata de "Cable a tierra", segmento conducido por Mónica Rincón. El espacio, que hasta ahora sólo era transmitido por CNN Chile los días miércoles, debutará el domingo 15 de enero a las 09:00 horas por CHV. El programa de análisis internacional será la primera producción original de CNN que se exhiba en una canal abierto. "Es una apuesta super jugada por parte del canal (CHV), pero es una muestra de que dos canales trabajando juntos pueden potenciarse". Además, Rincón es enfática en aclarar que, a pesar de las diferencias en las líneas editoriales, esto no conllevará a cambios en el programa, pues lo que se busca es entregar innovación a CHV en su parrilla.

La periodista, acompañada por dos cientistas políticos, debaten en el espacio televisivo sobre la actualidad internacional. "En un mundo globalizado es importante ampliar la mirada. No hablar sólo de Chile, porque todas las realidades se afectan una a otra". Respecto al tema que hablará el domingo por la mañana, la conductora del noticiero central de CNN Chile adelanta que se ahondará en la asunción de Donald Trump. Rincón comenta que muchos ven a Estados Unidos como una realidad lejana, sin embargo se debe discutir sobre los efectos que tendrá la investidura del magnate estadounidense en el resto del mundo. Dentro de los objetivos que se plantea la profesional, se destaca la entrega de información democratizada, a través de la cual la audiencia no quede con dudas de los "temas complejos". "Nosotros como equipo, creemos mucho en la democratización de la información, por eso contamos con un panel –según mi parecer- compuesto con los mejores cientistas políticos que hay en Latinoamérica, donde se pueden hablar todos los temas y todas las miradas caben", destaca.