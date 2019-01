Política 23-01-2019

Programa de empleo de CONAF generará mano de obra en Linares a partir de marzo

- “Aprobamos 2 mil 100 millones de pesos para la región desde el Consejo Regional. Una importante cantidad de esos recursos se focalizará en la provincia de Linares”, dijo el Consejero Patricio Ojeda.

Su decidido apoyo a la posibilidad de aumentar a los 12 meses del año los programas de empleabilidad que lleva adelante la Corporación Nacional Forestal CONAF, manifestó el Consejero Regional Patricio Ojeda.

Ello luego, que el Core aprobará recursos por 2 mil 100 millones de pesos destinados a financiar este programa que se inicia en marzo y que se extenderá hasta el mes de diciembre y que permite generar una importante cantidad de fuentes laborales en los meses que el sector agrícola no genera ocupaciones.

“Continuar con los programas de pro empleo que se realizan a través de CONAF son vitales para que le demos continuidad laboral a muchas familias de la Región y particularmente de la provincia. En ese contexto más de 2 mil 100 millones de pesos, hemos aprobado para el año 2019 para que se pueda producir una contratación de más de mil personas en la región en general y en el caso de la provincia de Linares, un número muy importante de familias que van a ser beneficiadas con un cupo laboral. Estos proyectos pretenden partir en marzo y se van a desarrollar hasta el mes de diciembre”, dijo el Core Ojeda.

Agregó, que dado el enorme impacto que este programa produce en zonas con un marcado nivel de desempleo, como es la Provincia de Linares, la idea es que el programa se extienda a los 12 meses del año.

“Nosotros vamos a seguir respaldando con mucha fuerza y ya lo he dicho que me parece que este programa debiera tomar más meses y no solamente de marzo a diciembre. Yo creo que este es un programa que debiera durar los 12 meses del año, porque es la única fuente de ingresos para muchas personas de la región y la provincia de Linares. En ese contexto adelantar que hemos pedido a la CONAF que pudiera, en lo posible, aumentar las condiciones y las posibilidades para que el año 2020 pudiéramos incrementar los recursos y aumentar los puestos de trabajo”.

Finalmente, señaló que esta es una alianza muy positiva por cuanto este programa cumple una importante labor de utilidad pública, al propiciar el mejoramiento de y la recuperación de los espacios públicos.