Crónica 06-07-2022

Programa de especialidades UCM formará 38 nuevos médicos para la Región del Maule

- Se trata de 11 de los 13 programas disponibles a la fecha, incluida la nueva especialidad de Medicina de Urgencia.

El Hospital Regional de Talca (HRT) fue el epicentro de la inauguración del año académico de la Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas de la Universidad Católica del Maule (UCM), en la cual se dio la bienvenida a 38 médicos becados.

Lo anterior, bajo el alero del Programa Becas Maule, cuyo objetivo es aportar a la disminución de la brecha de especialistas de la Región del Maule, por medio de la formación de Médicos Especialistas en las áreas de mayor demanda, lo que la UCM sigue realizando a través de la formación de médicos en destinación de formación (EDF), médicos formados con financiamiento ministerial y aportando a formar a otros programas similares como Becas Ñuble.

“Hemos llevado adelante estos programas de especialidades médicas durante una década, como socios estratégicos del Gobierno Regional, del Servicio de Salud del Maule (SSM) y del Ministerio de Salud en la atención de una necesidad muy sentida por la comunidad del Maule, como es la falta de médicos especialistas. Se trata de un desafío que nos permite como universidad no solo entregar herramientas de excelencia en cada especialidad, sino también desarrollar nuestra vocación de servicio con un elevado sentido ético por el bienestar y calidad de vida de las personas”, aseguró la vicerrectora de Investigación y Postgrado UCM, Dra. María Teresa Muñoz.

El becado y egresado UCM, Dr. Francisco Maldonado, quien se especializará en Medicina de Urgencia, reflexionó que “hay un déficit a nivel nacional, por lo que es un hito importante, ayudará sin duda a la Región del Maule y el país… Los cuatro especialistas en formación de Medicina de Urgencia son de la UCM. Es un orgullo y una responsabilidad grande, trataremos junto a mis compañeros de dejar bien puesta a nuestra universidad tanto en lo académico como en lo humano”, dijo.

En tanto, el director (s) del Hospital Regional de Talca, Pablo Gacitúa (HRT), aseveró que “Vienen a suplir una necesidad casi permanente para las personas que vivimos en esta Región y que tenemos distintas necesidades de atención. Es bueno ver que son diferentes especialidades, estamos muy contentos de recibirlos en nuestro Hospital. La UCM de por sí tiene valores que apelan a la solidaridad y al cuidado del prójimo, por lo tanto, no perder de vista nunca los valores del ser humano”, indicó.

“Estamos orgullosos de lo que hemos logrado, el desafío es seguir creciendo y polarizando a nivel regional para que también tengamos campos clínicos en otros hospitales donde están formándose nuestros egresados”, indicó la Dra. Lorena Pérez, directora de la Escuela de postgrado y Especialidades Médicas de la UCM.

ALTA CONVOCATORIA

Esta nueva cohorte se sumará a los 104 titulados UCM, 106 becados en formación y 7 en proceso de titulación, mientras que, adicionalmente, se titularon 11 becados en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) por el programa Becas Maule I.

Asimismo, desde la Facultad de Medicina UCM, su decano, Dr. Ivan Castillo, afirmó que “Estamos muy contentos de la convocatoria que logró la Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas este año. Hay un fenómeno a nivel país, no todos los médicos están entrando a hacer especialidades, pero tuvimos muchas postulaciones, quienes vieron en nosotros una opción de formación, eso nos tiene muy felices. Esto viene a reforzar el buen vínculo con el HRT, que es un centro formador principal tanto en pre como postgrado, fortalecer alianzas colaborativas con el Servicio de Salud del Maule y Gobierno Regional, además entregamos el espíritu de la UCM, que es el servicio a la Región y la sociedad”, sostuvo.

En ese sentido, la directora de Postgrado UCM, Dra. Karina Vilches, sostuvo que “El programa ha titulado a la fecha a más de cien médicos especialistas, que sin duda han sido un aporte a la región y han contribuido a cerrar una brecha que se relaciona directamente con las listas de espera. Estamos seguros que los becados que se incorporan hoy, cumplirán las expectativas y fortalecerán nuestro sistema de salud”, afirmó.

En este momento, la Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas UCM cuenta con 13 programas de formación de especialistas y sub especialistas en: Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Cardiología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Interna, Medicina de Urgencia Oncología Médica, Ortopedia y Traumatología, Pediatría General, Psiquiatría de Adultos, Psiquiatría Infantil y del Adolescente. Y se están creando los Programas de Otorrinolaringología y Neonatología, con lo que llegarían a 15 programas en 2023.