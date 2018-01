Social 19-01-2018

Programa derriba mito sobre rechazo a desconocidos de niños de espectro autistas

Universidad Católica del Maule desarrolla iniciativa de voluntariado para que jóvenes y niños realicen actividades de ocio y recreación.

Como una positiva experiencia que les ha permitido abrirse en diversos aspectos con sus hijos, calificaron los padres de los jóvenes y niños de espectro autista que participaron durante la segunda semana de enero en programa de voluntariado de la Universidad Católica del Maule (UCM), titulado Programa de Ocio y Recreación para Jóvenes y Niños con Autismo (ProyecTEA).

“Existe un mito sobre que las personas con autismo no se llevan con desconocidos, pero este programa ha servido para derribar esos mitos y barreras”, comentó la educadora diferencial Camila Rojas, agregando que “Hemos obtenido buenos resultados en general. Nos hemos dado cuenta que no es así, los niños enganchan desde el primer día con las monitoras, y los papás se dan cuenta que sus hijos están bien, ahora llegan, los dejan y todo fluye”, dijo.

Respecto de la iniciativa que desarrolla la Escuela de Educación Especial de la UCM en el Centro de Capacitación Iberia de Talca, Claudio Arenas, papá de Sofía de 4 años, quien participa en la agrupación de padres de niños con autismo (TEA Talca) destacó que “Es excelente, a los niños les sirve harto. La primera vez que participó pensamos que le costaría mucho ya que es bastante apegada a nosotros y por lo general no le gusta estar con otras personas. Nos encontramos con que ella se dio bien con las monitoras y trabajó muy bien. Vemos que este tipo de experiencias se deberían replicar durante todo el año”, reflexionó.

Musicoterapia, arte terapia, taller de cocina, cuentacuentos y otras actividades de carácter lúdico y educativo, son las que desarrollan de forma personalizada las monitoras, tema sobre el cual Constanza Sepúlveda, coordinadora, explicó que “la idea es fomentar el ocio y la recreación de niños y jóvenes con trastorno del espectro autista. Los chicos van a las escuelas especiales y están en la formación académica y curricular desde la pedagogía, pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando participan del taller de musicoterapia entran en un trance con ellos mismos, lo que les llena mucho para comunicarse con nosotros a través de la música en este caso”, apuntó.