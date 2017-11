Crónica 08-11-2017

Programa Fortalecimiento de Gremios y Cooperativas Con apoyo de SERCOTEC colectiveros se capacitaron sobre nuevas tecnologías

Con la charla denominada “Nuevas Tecnologías para el Transporte de Taxis Colectivos”, cerró la serie de talleres de capacitación que recibieron los conductores de la Federación Regional de Asociaciones Gremiales y Dueños de Taxis Colectivos de la Séptima Región del Maule, en el marco del proyecto ganador del Programa de Fortalecimiento Gremial y Cooperativo 2017, del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec). La jornada rondó en torno al tema de los autos híbridos y formas no contaminantes.

El director regional del servicio, Samuel Chambe, destacó la iniciativa del gremio de postular al mencionado programa y lograr esta serie de capacitaciones “que permitirán competir en mejores condiciones con nuevos transportes”.

En tanto, Justo Valenzuela, presidente de la federación, señaló que la idea de postular al programa para lograr las capacitaciones, fue “informarnos y aprender sobre nuevas tecnologías, que es lo que nos piden nuestros usuarios y la necesidad del gremio de aprender cosas que no entendíamos. Hemos recibió todo el apoyo de Sercotec para estos cursos, han sido cuatro sesiones y seguiremos trabajando más adelante en esta línea porque ha sido una muy buena experiencia. Tenemos que ir aprendiendo para competir con otros servicios”.

Algo similar dijo Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, quien resaltó la instancia de aprendizaje de los conductores y dueños de vehículos, “porque hay que entender que el mundo ha cambiado. Ya no basta con tener un auto y saber conducir: hay que tener claro que el pasajero es un cliente y hay que tratarlo bien. Tenemos que estar informados, hablar bien, e interiorizar cosas tan básicas como saludar, en fin, tener las herramientas necesarias para competir a otros servicios”.