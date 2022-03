Cultura 25-03-2022

Programación Presencial Segunda versión de AMA, Encuentro de Artistas del Maule



Este viernes se efectuará una charla sobre procesos creativos de casos emblemáticos de Delight Lab y más tarde será el turno de Cuervos de Pantano, de la Compañía Sopaipilla Teatro; seguido por el concierto de la banda nacional Yorka y la presentación de Delight Lab, con El Espíritu de agua.

El 26 de marzo, el espectáculo de cierre de la jornada estará a cargo de López, banda de pop rock fundada por los hermanos Álvaro y Gonzalo López, ambos ex integrantes de Los Búnkers.

Durante estos tres primeros días, se presentarán showcases de bandas regionales, como Invierno Nuclear, Idea Blanco, Winters of blue, Odio las Jaulas, Mandi Gómez, Adrik Caleidoscopio y Tomi no me ama. También, se desarrollarán mesas temáticas, a propósito de temas contingentes, tales como iniciativas públicas para el desarrollo de las artes visuales; financiamientos vinculantes; perspectivas y lineamientos para la programación artística en museos y galerías; colaboraciones privadas al mundo artístico; entre otras. (Revisa la programación detallada aquí).

Además, cada día se ofrecerán talleres de formación presenciales para potenciar distintos ámbitos del desarrollo artístico local. Estarán facilitando cursos, la Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos de Chile, ADTRES; el bailarín y coreógrafo José Vidal; la cantante y productora musical, Natisú; y la periodista y gestora cultural, Natalia Roca.

El Espacio Digital para las Artes de la Visualidad y las Rondas de Vinculación entre artistas y programadores, se efectuarán en franjas AM y PM durante todos los días y para concretar una cita es necesario coordinar por la plataforma www.amamaule.cl.







Programación online

Los días 28, 29 y 30 de marzo la cita será online. El lunes es la fecha escogida para la presentación del trabajo en proceso del primer catálogo de artistas de la visualidad del Maule, que continuará con una mesa temática dedicada a los procesos creativos y programas asociados a las artes de la visualidad. Todo esto será transmitido, a través de Facebook Live del Teatro Regional del Maule.

El martes 29, el énfasis estará en las jornadas de rondas de vinculación entre artistas escénicos, de la visualidad y programadores culturales. Igualmente, el programa considera mesas temáticas, sobre artes visuales en diálogo con circuitos; artes escénicas en contexto con el territorio, y el arte en los medios. Para estos encuentros en línea AMA ha invitado a miembros de la Factoría de Arte Santa Rosa; de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO; de la Muestra Nacional de Dramaturgia y de las revistas Artishock; Arte al Límite y Endémica, entre otros medios y organizaciones. Durante esta jornada también se llevarán a cabo el taller de “Donaciones Culturales”, a cargo de Leonardo Mosso, de la secretaría ejecutiva de Donaciones Culturales y el taller de “Marketing y Comunicación Cultural para las Artes Escénicas”, con Fernando Costa, de Agencia Merca.

El día 30 de marzo, continúan las rondas de vinculación y tendrán lugar las mesas temáticas: El entorno como protagonista en la creación artística; Las asociatividades creativas entre agentes culturales; y Miradas intradisciplinares como oportunidad para la programación del futuro, mesas que cuentan con diversos invitados, como el muralista Caiozzama y la diplomática Mapuche, Rayén Carimán.

La clausura de AMA 2022 estará a cargo del colectivo LASTESIS; que facilitará el taller de “Collage feminista y político: Estrategias Interdisciplinarias para la Performance”.

Serán más de 150 participantes que se esperan para la instancia presencial, entre artistas escénicos, visuales, programadores, gestores y proveedores culturales.