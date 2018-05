Policial 10-05-2018

Programas de seguridad pública buscan acercarse a la gente para fomentar la denuncia

En el marco del relanzamiento del Programa Denuncia Seguro, la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, María Paz Del Valle, junto a Carabineros y el Programa Apoyo a Víctimas, realizaron una visita al Mercado Central en Talca, donde se dio a conocer esta importante herramienta de prevención.

El principal objetivo de esta actividad, señaló la titular de Seguridad Pública, es dar a conocer a la comunidad los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, haciendo hincapié en el Denuncia Seguro cuyo número es el 6004000101 y tiene el costo de una llamada local.

“Hay que informar a la comunidad que puede denunciar de manera anónima a través el Denuncia Seguro, porque la seguridad y la victimización de nuestros ciudadanos es un tema muy sensible para el Presidente Piñera. Es por eso que estamos realizando el relanzamiento del Denuncia Seguro”, enfatizó.

Al consultarle qué diferencia que tiene llamar al 6004000101, en vez de al 133, Del Valle expresó que “La persona que no quiere verse involucrada en una represalia o en un proceso judicial, puede hacer la llamada a este número y denunciarla de manera anónima, aportando la mayor cantidad de antecedentes para poder iniciar una investigación e insistimos que sólo tiene el costo de una llamada local”.

En tanto, el Mayor de Carabineros, Francisco Painepán, señaló que las denuncias anónimas o las de 133 ayudan a focalizar de mejor forma dónde están ocurriendo con mayor incidencia los delitos que afectan no solamente a las personas si no a la propiedad pública o privada.

“De esta manera, podemos gestionar de mejor forma nuestros recursos humanos y logísticos en el combate del delito que está en aumento según lo entregue la estadística regional”, concluyó el uniformado.

María Paz Del Valle, además se refirió al Programa Apoyo a Víctimas, cuyos Centros de Apoyo a Víctimas, ubicados en las cabeceras provinciales atienden a personas que han sido víctimas de delitos en forma directa, pero también indirectamente (familiares, amigos, testigos, etc.), que hayan experimentado consecuencias negativas psicológicas, sociales y físicas producto de este hecho.