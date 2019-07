Editorial 06-07-2019

Prohíben carreras de perros

En una tramitación que no ha estado exenta de desencuentros entre partidarios y detractores de las carreras de perros, específicamente las que utilizan galgos, la Comisión de Medio Ambiente aprobó, por 7 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, y despachó a la Sala, la moción que busca prohibirlas y sancionarlas.



El texto legal precisa que quien organice una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días, y multa de 2 a 30 UTM. Por su parte, quienes las promuevan o difundan serán castigados con multa de 2 a 20 UTM.



La iniciativa indica que la organización de carreras de perros galgos forma parte de una cadena sistemática de maltrato animal, donde es posible señalar entre otros: encierros prolongados en jaulas que no cumplen con las condiciones más básicas de bienestar animal; entrenamientos abusivos; y el uso de drogas con el fin de aumentar el rendimiento del can, entre otros.



Añade también que, en estos casos, la relación entre el perro y su dueño no califica como la relación entre un dueño y su mascota, la que se funda en el afecto, sino que más bien se asemeja al trato entre un dueño y un objeto (el perro), que es útil para una competencia.

La medida ha generado un serio debate, especialmente en regiones, donde este tipo de actividades es más frecuente, principalmente en las zonas rurales.