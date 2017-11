Política 18-11-2017

Prohibido hacer propaganda electoral

Este viernes a las 00 horas se terminó el tiempo para hacer propaganda, no se puede ni a través de ningún medio ni en ningún lugar del país. Éste se inició el pasado 20 de septiembre con la publicidad en medios y radioemisoras que enviaron sus tarifas al Servicio Electoral (Servel) y con brigadistas en la vía pública, y continuó, desde el 20 de octubre, con la propaganda en los espacios públicos y privados autorizados y la franja electoral en los canales de televisión abierta. En la Región del Maule se han realizado 115 denuncias de propaganda por tipo de infracción (hasta el 16 de noviembre de 2017) siendo inadmisible 9, admisibles 9 y 99 están en análisis. Éstas se encuentran en etapa de investigación y, prontamente, se va a informar a los candidatos y partidos los resultados, y posibles sanciones de verificarse alguna infracción. Las causas más relevantes se refieren a propaganda fuera de los espacios autorizados para ello y fuera del plazo legal. Respecto a las consecuencias de no cumplir con la Ley 18.700, el director del Servel, Raúl García Aspillaga, aclaró, que éstas son de dos tipos: “La primera, dice relación con el retiro de esa propaganda, que deberán realizar los municipios correspondientes o también Carabineros. Adicionalmente, se pueden ver expuestos los candidatos y partidos políticos, a las multas que corresponda por la infracción a la normativa”.



Qué no se puede hacer Se prohíbe la celebración de manifestaciones o reuniones públicas de carácter electoral en el periodo comprendido entre las 00:00 horas de este viernes 17 y cuatro horas después de haberse cerrado la votación en las mesas receptoras de sufragios, el domingo 19 de noviembre, según lo establecido en el artículo 127 de la Ley 18.700. En este sentido, cualquier local público o privado en el cual se realicen actividades de propaganda o se desarrollen reuniones de carácter electoral durante dicho periodo, será clausurado por la fuerza encargada del orden público.

Del mismo modo, la divulgación de resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales también se encuentra prohibida desde el 4 de noviembre, de acuerdo al artículo 37 de la citada ley. Las denuncias por infracción a las normas que regulan la propaganda electoral podrán ser presentadas por escrito ante la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral o la dirección regional competente del Servel. También se pueden presentar de forma digital en el Portal de Denuncias Ciudadanas http:// denuncias.servel.cl.