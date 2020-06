Política 23-06-2020

Promulgada ley que establece nuevo ingreso familiar de emergencia

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la ley que amplía la cobertura y los montos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La iniciativa quedó lista para su publicación y entrada en vigencia.

Con los cambios introducidos, habrá cuatro grupos que accederán al IFE, a partir del segundo aporte de este beneficio:

a) Hogares con ingresos formales, que estén dentro del 90% del Registro Social de Hogares (RSH) y que en el nuevo Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE), figuren dentro del 80%. Acá el pago es de $100 mil por cada integrante hasta hogares de 4 personas, en los hogares con más integrantes (5 o más) disminuye levemente el aporte del IFE a partir del quinto integrante.

b) Hogares que tengan ingresos formales, pero que estos sean bajos. Deben estar calificados dentro del 90% del RSH y en el 80% según el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE).

c) Hogares donde reside al menos un adulto mayor (de 70 años o más) que reciba Pensión Básica Solidaria, los que accederán al segundo y tercer pago del beneficio siempre que tengan RSH y se encuentran dentro del 80% de mayor vulnerabilidad según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares del RSH. Acá no se mira el ISE. El aporte es de $100 mil por pensionado para el segundo y tercer aporte del IFE. En el cuarto aporte recibirán como mínimo $80 mil y monto podría ser nuevamente de $100 mil por pensionado dependiendo de situación sanitaria que enfrente el país.

d) 106 mil personas que reciben Pensión Básica Solidaria de Invalidez (independiente de la edad) que estén en el 80% más vulnerable del RSH. Acá no se mira el ISE. El aporte es de $100 mil por pensionado para el segundo y tercer aporte del IFE. En el cuarto aporte recibirán como mínimo $80 mil y monto podría ser nuevamente de $100 mil por pensionado dependiendo de situación sanitaria que enfrenta el país.