Crónica 18-04-2019

Pronto comienza la comercialización de maíz SAG Maule está capacitando sobre Ley de Transacciones Comerciales

Previo al inicio de la temporada de comercialización de maíz 2019, el equipo de transacciones comerciales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la región del Maule está realizando visitas previas a los poderes de compra de maíz, a objeto de realizar un análisis detallado en materia de la Ley N° 20.656 de Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios, Reglamento general y Reglamento especial del maíz.

El equipo SAG encabezado por Ana Cabrera Valenzuela, Coordinadora Regional de Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios, se encuentra además efectuando capacitaciones a pequeños productores de maíz.

La encargada indicó que el objetivo de estas instancias es dar a conocer la normativa, estableciendo principalmente cuáles son sus derechos, atribuciones, obligaciones y deberes, para de esta manera dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, conocida como ley de muestra y contramuestra.

La finalidad del instrumento es transparentar el mercado y tener representación al interior de la agroindustria cuando se realiza análisis del producto, explicó Ana Cabrera. “Para ello, con la fiscalización que realiza el servicio damos garantías en torno a varios aspectos importantes como son estandarizar los laboratorios de ensayo de los poderes compradores, dar seguridad en la entrega de resultados al productor al certificar y calibrar los equipos e instrumentos empleados, que exista la posibilidad de dirimir situación cuando no hay acuerdo en resultado analítico y conocer los resultados sobre los cuales se condicionará el precio, con anterioridad a liquidación”.

Por su parte, el Director Regional del SAG, Luis Fernando Pinochet, destacó que “estamos próximos a la cosecha, por lo tanto, es muy importante realizar este tipo de actividades, con el fin de que en conjunto con el SAG, tanto productores como poderes compradores aclaren conceptos y en definitiva conozcan los requisitos legales y normativos exigidos y de esta forma se pueda otorgar transparencia en la transacción que se efectúa entre el productor y el agroindustrial”, señaló.

Apoyo a transparencia de mercados

La Seremi de Agricultura destacó el trabajo del SAG en el cumplimiento de la Ley de muestra y contramuestra, señalando que “es uno de los instrumentos con que cuenta el Ministerio para apoyar a los productores de cereales dado que permite garantizar transparencia en el mercado. Sin la aplicación de esta Ley los productores muchas veces quedaban a merced del intermediario o del poder comprador, sin tener claridad sobre cuál era el precio y de qué manera se hacía el análisis y liquidación de su producto”.

“Esta situación es distinta ahora para quienes comercializan trigo y maíz y también aplica para las transacciones de uva vinífera. Por eso es fundamental que los poderes compradores pero sobre todo los propios productores se informen sobre el proceso. Bajo nuestro modelo económico no existe fijación de precio por parte del Estado pero sí existen mecanismos y también instituciones que garantizan que el mercado funcione de manera transparente”, agregó la autoridad agrícola regional.

Resultados fiscalización trigo

Tal como indicó la Seremi, el mismo procedimiento aplica para las transacciones comerciales de trigo. Y es así como, habiendo terminado la cosecha, el SAG dio cuenta del resultado de sus fiscalizaciones para la temporada 2018-2019.

En la Región del Maule existen 18 poderes compradores y/o prestadores de servicios, en las 4 provincias, de los cuales 10 compran en base a características de calidad del producto y 8 realizan compras por volumen.

El SAG efectuó 65 fiscalizaciones, las cuales se traducen en que a cada agroindustrias, intermediarios y laboratorios de ensayo, se les realizaron a lo menos 2 fiscalizaciones. Además se efectuaron 11 charlas en materia de la normativa legal vigente y en sistema trámites en línea tanto a agroindustrias, laboratorios de ensayo y agricultores.

En ese contexto, el SAG cursó 7 Actas de Denuncia y Citación, por incumplimientos relacionados principalmente con la no publicación de precios y condiciones comerciales a la vista del productor (pizarra), no notificar al productor del resultado analítico y no entregar guía de recepción y anexos debidamente firmados.