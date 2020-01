Crónica 11-01-2020

Proponen administrar de forma descentralizada las cuencas de agua en Chile

Con éxito se realizó el seminario ¿Cuál es la realidad del agua en Chile? Una Visión desde la Región, organizado por la UCM y la U. de Talca.

La alta dispersión de la institucionalidad del Estado en relación al agua es una de las necesidades urgentes que se deben atender en relación al recurso agua, según lo expuesto recientemente por Alberto Undurraga, director ejecutivo de Futuro 3030 y ex Ministro de Obras Públicas, expuso en el seminario ¿Cuál es la realidad del agua en Chile? Una Visión desde la Región.

“El cambio climático no solo llegó para quedarse en Chile, sino que en todo el planeta y eso nos obliga a enfrentar estos nuevos desafíos tanto de la institucionalidad, la inversión y regulación. En estos tres ámbitos, Chile tiene tareas pendientes y en la región tenemos tareas pendientes”, expuso el ex Ministro.

Sobre la dispersión de la institucionalidad del Estado, Undurraga afirmó que “Requerimos una unidad central, una subsecretaría central, pero de la misma forma cuenca por cuenca, que existan consejos de cuenca, que puedan finalmente organizar y determinar qué se hace en la cuenca. Eso no sirve si no va de la mano de un conjunto de inversiones que permita hacer más eficiente el riego, asegurar el consumo humano y que permita en periodo de escasez distribuir de manera justa el agua. Esto debe ir acompañado por cambios legales, pero esta tarea se trata de dialogo, diálogo y más diálogo”, dijo.

Para Undurraga, el conocimiento científico y la medición en cada uno de los lugares, son también dos cosas claves para con claridad abordar esta problemática.

Realidad del agua

Este seminario es parte del trabajo que viene realizando la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule junto al Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental y director de la Cátedra UNESCO de la U. de Talca, labor sobre la cual el Dr. Roberto Pizarro, director del Centro, comentó en relación a esta problemática que “En término de cifras representa el 60% del Producto Interno Bruto de Chile, por tanto, cuando hablamos de agua hablamos del recurso natural más importante. Además, el consumo de agua creció tres veces desde el año 90 a la fecha, pero también ha crecido el producto interno bruto de Chile. La pregunta es si esa ecuación es rentable a futuro, considerando el cambio climático y las restricciones sobre el uso del agua. Obviamente parece que no, y tenemos que visualizar desde las universidades, desde la inteligencia y la academia la posibilidad de analizar en primer lugar y hacer propuestas al Estado y la sociedad en general”, sostuvo.

En sus palabras de bienvenida del seminario, la Dra. Angélica Urrutia, decana de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UCM, expuso que “Somos una unidad académica dedicada a la docencia, investigación, extensión y prestación de servicios en el ámbito de la ingeniería y las ciencias que la sostienen. Es así como nuestras carreras de pre y postgrado en su modelo formativo han incorporado esta área, especialmente el Magíster en Construcción Sustentable”.

Según explicó la doctora Urrutia, el cambio climático lo percibimos cada vez con mayor intensidad, puesto que sus efectos inciden en la vida cotidiana, “Antes disponíamos de agua en abundancia para el trabajo agrícola, el consumo humano, para los animales y nuestras actividades, sin embargo, hoy el agua es cada vez más escasa y está en una situación crítica. Por esta razón todos debemos cuidar el agua con la finalidad de poder contar con este recurso para todo lo que requerimos”, comentó.