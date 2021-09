Crónica 21-09-2021

Proponen dotar al Estado de más herramientas para frenar las noticias falsas en Internet





Con el fin de garantizar que la opinión pública ocurra en libertad y pluralismo, una de las conclusiones que se dieron en el reciente seminario "Fake News, pandemia y formación de la opinión pública. Uso de la inteligencia artificial" es frenar la viralización de noticias falsas.

Si bien la legislación vigente en Chile ya cuenta con regulaciones para aquellos casos en que una noticia considerada como falsa cause daño, diversos expertos del mundo académico coinciden en la necesidad de generar normas complementarias que apoyen la labor pública para frenar el perjuicio que generan las fake news tanto a instituciones como a personas.

Al respecto, la Dra. Jhenny Rivas Alberti, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Maule (UCM), sostuvo que “Otro tipo de regulaciones que hoy en día se proponen y en las que se pretende colocar a las empresas prestadores de servicios en Internet como controladoras de contenido o que pretender dotar al Estado de más intensos mecanismos de vigilancia y control de los contenidos, en particular en internet, pueden tener un efecto censurador tan o más dañoso que la noticia falsa por ello deben ser pensados y revisados con mucha mesura”, advirtió.

El fenómeno de la desinformación o las fake news, complementó “Está asociado al mismo hecho de informar, por lo tanto, de una u otra forma siempre ha existido, el problema actual es su viralización y las consecuencias que ello puede ocasionar”, reflexionó.

Para la doctora Rivas, el mayor conflicto que genera la desinformación es el afectar al proceso de formación de la opinión pública, el cual debe ser libre y plural para permitir a todas las personas poder fijar posición, tomar decisiones o presentar propuestas estando bien informados y ello es esencial para la democracia. “Las noticias falsas pueden afectar tanto a instituciones como a personas, incluso poner en riesgo procesos claves para la democracia como procesos electorales o suponer un obstáculo importante en la lucha contra el COVID en el marco de la actual pandemia”, afirmó.

Evitar las noticias falsas

Las noticias falsas, sostuvo la académica de Derecho UCM, pueden llegar a producir grandes beneficios económicos o posicionar políticamente a líderes de ciertos sectores, por ello, distintos son los sujetos individuales y colectivos que pueden acudir a estos métodos, los cuales son completamente contrarios a la democracia.

Incluso haciendo uso de la inteligencia artificial actualmente es posible que sea usada para estos intereses. “La inteligencia artificial (IA) puede ser utilizada para combatir estos procesos de desinformación intencional masiva que sufrimos en la actualidad y que van desde temas referidos al COVID como a temas políticos. La IA permite la revisión de una gran cantidad de información, lo cual puede acelerar la tarea de filtrar aquello que se sospecha es una información falsa, no obstante, la inteligencia artificial se alimenta de datos y estos datos pueden contener sesgo por lo que esta intención de combatir la desinformación puede llegar a tener un efecto de censura afectando con ello la libertad de expresión y el derecho a la información”, expuso.

En relación a cómo evitar caer en las noticias falsas o fake News, la experta de Derecho de la UCM manifestó que “Se combaten con más información, promoviendo el debate libre y plural en los medios, con contraste de ideas, mostrando las diversas perspectivas de un tema”.

FOTO: Académica Jhenny Rivas Alberti.