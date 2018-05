Política 26-05-2018

Proponen gratuidad en el transporte público los días de elecciones

En las últimas elecciones, el 55% del padrón electoral no fue a votar. ¿Qué hacer para revertir este fenómeno? Pensando en esto, el senador Carlos Bianchi y el ex parlamentario -recientemente fallecido- Antonio Horvath, presentaron una moción que modifica la Constitución Política, otorgando ciertos beneficios a los ciudadanos que hayan concurrido a sufragar.

El texto en primer trámite, será estudiado por los integrantes de la Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, quienes revisarán sus ideas matrices antes de proceder a votar la idea de legislar.

En cuanto a su contenido, los legisladores reconocen que es urgente “adoptar nuevas iniciativas que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho, pero que su no ejercicio, signifique la pérdida de beneficios que habitualmente se tienen”.

El proyecto estable que “los ciudadanos que hubiesen sufragado en la última elección popular o plebiscito establecido en esta Constitución, gozarán, en igualdad de condiciones, determinados beneficios sociales, subsidios, becas, financiamientos, aportes, bonificaciones, ingreso a empleos públicos u otros, los cuales deberán ser establecidos por las respectivas leyes, planes o programas. La ley podrá establecer causales de excusa para quienes no puedan sufragar, a efectos de no perder sus beneficios."