Editorial 29-03-2017

Protección a los animales

La legislación chilena, aprobada por el Congreso Nacional, establece una serie de obligaciones que deben cumplir las personas que tienen animales bajo su protección y cuidado, como también fija normas respecto de los zoológicos.



La Ley sostiene que toda persona dueña de un animal debe darle alimento y albergue de acuerdo a sus necesidades mínimas y no restringir su libertad de movimiento de forma innecesaria, en especial si le causa sufrimiento o alteración de su desarrollo normal.



Lo anterior también se aplica al transporte de animales, que debe realizarse de tal forma que no cause maltrato y que esté acorde con la especie y medio de transporte utilizado.



Otro aspecto importante es que en general las autoridades deben hacer campañas de educación respecto de la tenencia responsable de animales. También están facultadas para hacer controles sistemáticos de la fertilidad de perros y gatos, siempre usando métodos racionales que les eviten sufrimientos innecesarios.



Ante un caso de maltrato animal, un juez competente, en primer lugar, puede ordenar que el animal afectado le sea retirado a su dueño y que reciba la atención veterinaria que corresponda. Luego, quien haya cometido el maltrato puede ser castigado con de 61 días a 3 años de cárcel o multa de 30 UTM.