Editorial 04-05-2017

Protección a los Consumidores

Por unanimidad, la Sala aprobó la idea de legislar de la iniciativa que establece normas de protección de los derechos de los consumidores, estableciendo garantía para los bienes durables.



El proyecto de ley tiene por objeto cubrir el vacío legal existente respecto de la garantía de bienes muebles durables que, por su propia naturaleza, manifiestan desperfectos no imputables al consumidor, más allá del breve plazo de protección establecido en la ley, dejando al comprador sometido a las reglas de garantías unilateralmente impuestas por las empresas.



Define como bienes durables a aquellos que no se consumen con su primer uso, tienen una vida útil igual o superior a 2 años, y que son demandados por los consumidores para su vida cotidiana o manutención, como automóviles, artículos electrónicos y enseres domésticos, entre otros.



El nuevo proyecto fija en 3 meses la garantía legal en la comercialización de este tipo de muebles durables, cuando se trate de bienes usados, y en 2 años en los demás casos, término que se computará desde la entrega real de la cosa, pudiendo las partes convenir un plazo mayor.



La iniciativa amplía el derecho de los consumidores, hoy día no se hace distinción entre bienes durables y no durables y todas las garantías son comunes. Sin embargo, debido a que existen bienes cuya duración excede vigencia de la garantía hoy día las mismas empresas han comenzado a generar las garantías comerciales.



Si bien la ley del consumidor ha avanzado en términos de garantías se ha advertido que todos los bienes tienen garantía legal de 3 meses. Fue necesario cambiar esta disposición porque los bienes no son todos iguales y, por lo tanto, pueden fallar en distintos momentos más allá de los 3 meses, tales como automóviles o artículos de línea blanca.